Motivul pentru care Kate Middleton nu are voie să mănânce cartofi

Viața în familia regală britanică nu este chiar ușoară, în special din cauza multitudinii de restricții. Ducesa de Cambridge este apreciată de fani pentru stoicismul său și pentru felul în care se poartă mereu ca o prințesă.

În timp ce lui Meghan Markle i-a fost greu să respecte toate regulile impuse de familia regală, Kate s-a conformat cu grație.

De la interdicția de a face selfie-uri până la eticheta privind ora de somn, există o mulțime de ordine pe care Kate trebuie să le urmeze, consemnează express.co.uk.

Conform chef-ului regal Darren McGrady, Kate Middleton nu are voie să mănânce cartofi.

McGrady a lucrat ca chef la Buckingham Palace între 1982 și 1993. Acesta a declarat pentru The Telegraph: ”Fără cartofi, orez sau paste la cină”.

După spusele acestuia, Regina nu este un fan al carbohidraților, așa că aceștia nu se servesc niciodată la cină și nici un membru al familiei regale nu are voie să încalce regula, cel puțin atunci când sunt la masă cu Maiestatea sa.

McGrady worked at Buckingham Palace as a royal chef from 1982 to 1993, and he told The Telegraph: “No potatoes, rice or pasta for dinner.”

Cu toate acestea, alte articole au arătat că Ducesa adoră pastele și chiar a gătit paste în casă pentru fiica ei, Prințesa Charlotte, când aceasta și-a sărbătorit ziua de naștere, la cinci ani.

Foto: Getty, Profimediaimages.ro

