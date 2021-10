O femeie își alăptează iubitul de două ori pe săptămână. Care este motivul

Lana, care are un fiu de 11 ani și o fiică de 7 ani, își alăptează logodnicul, pe Shawn, pentru că este ”excitant și nutritiv”, conform The Sun. Aceștia și-au împărtășit povestea în cadrul unui documentar difuzat pe Channel 4, ”Breastfeeding My Boyfriend”.

Totul a început când Lanei a început să-i fie doar să-și alăpteze copiii. ”Nu mai vreau încă un bebeluș, iar copiii mei sunt prea mari ca să-i mai hrănesc la sân, dar îmi place ideea de a-l alăpta pe Shawn”, a spus Lana.

Pentru a reporni alăptarea, Lana a luat suplimente naturiste. ”Îmi place să-l alăptez și îmi place că mi-au crescut sânii. Am trecut de la 34C la 34D. Mă simt mult mai sexy și mai femeie așa și o să continui alăptarea”.

Foto; Instagram

