(P) Importanța jocului în dezvoltarea copilului tău

Joaca îi ajută pe copii să înțeleagă lumea din jurul lor și să descopere o mulțime de lucruri noi în fiecare zi. În acest articol îți explicăm cum joaca și în special jocurile educative au un rol important în dezvoltarea celor mici.

Beneficiile jocului în dezvoltarea copilului

Joaca ajută la îmbunătățirea relațiilor atât cu cei din jur, cât și cu sinele. De asemenea, reduce stresul și intensifică trăirile de fericire. Duce la formarea și cultivarea sentimentelor de empatie, creativitate și colaborare. Susține dezvoltarea solidității și a loialității. Când copiii sunt privați de joacă, evoluția lor psihologică poate fi afectată semnificativ.

Joaca este atât de importantă, încât NAEYC (Național Association for the Education of Young Children - Asociaţia Naţională pentru Educaţia Tinerilor şi Copiilor) a numit-o componentă centrală în dezvoltarea celor mici, iar Comisia ONU pentru Drepturile Omului a declarat-o drept fundamental al oricărui copil. Joaca nu este nici pe departe o activitate neserioasă, pe care copiii o fac după ce și-au rezolvat sarcinile zilnice. Dimpotrivă, joaca este principalul “task” al copilăriei. Prin ea, copiii au mari șanse de a deveni adulți sănătoși și fericiți.

Ce învață copiii prin joacă?

Jocul este principala modalitate prin care copiii cresc frumos și se dezvoltă corect. Mai jos îți prezentăm doar câteva dintre lucrurile pe care cei mici le învață jucându-se.

Când se joacă, cei mici dezvoltă abilități în toate domeniile de dezvoltare: cognitive, fizice, de comunicare și sociale, emoționale. Ei practică și își îmbunătățesc aceste abilități într-un mod care nu poate fi abordat prin utilizarea tehnologiei sau rezolvarea temelor pentru acasă.

Prin încurajarea copiilor să exploreze lumea ce-i înconjoară, joaca ajută la formarea unor obiceiuri sănătoase, precum practicarea zilnică a activității fizice. Asta poate fi o soluție eficientă la problema cu care din ce în ce mai multe familii se confruntă și anume obezitatea infantilă.

Joaca reduce în mod natural stresul și reprezintă o modalitate prin care copiii își pot rezolva dificultățile legate de frică și anxietate.

Joaca le permite celor mici să-și testeze noile idei și să facă conexiuni între experiențele trecute și cele prezente.

În timp ce se joacă, piticii iau singuri decizii. Mai mult, aceștia încep să facă legături între alegerile lor și consecințele acestora.

Joaca sprijină dezvoltarea stăpânirii de sine, care este un aspect esențial pentru a avea succes în viața de adult. Cei mici se joacă pentru că au dorința de a înțelege lumea. Joaca le crează numeroase oportunități de a-și controla sentimentele, de a învăța că nu întotdeauna satisfacția este pe măsura așteptărilor și de a negocia cu ceilalți, toate acestea fiind criterii importante pentru dezvoltarea controlului de sine, o abilitate de mare ajutor în secolul 21.

Jocul îi ajută pe copii să-și dezvolte atenția și să se simtă în siguranță pentru a încerca idei noi și a experimenta. Pe măsură ce copiii devin implicați în joc, ei uită de orice altceva, devenind pe deplin prezenți în ceea ce fac.

Jocul îi ajută pe cei mici să se dezvolte, să dobândească noi abilități și să și le îmbunătățească pe cele existente. Din acest motiv, părinții trebuie să îi încurajeze pe copii să se joace, jocurile educative fiind ideale pentru orice vârstă.