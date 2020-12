(P) Teddybar, grădinița particulară în București care oferă numai avantaje educației copiilor

Un alt fapt care adaugă valoare importanței educației este că această are un rol esențial în viața unui individ. Într-o eră în care învățăm pe tot parcursul vieții, înțelegerea importanței educației este, de asemenea, cheia finală a succesului.

Copiii de astăzi sunt adulții de mâine. Construirea unui viitor mai luminos este posibilă numai cu un sistem de educație mai personalizat. Cu toate acestea, există atât de multe de făcut pentru a îmbunătăți conștientizarea importanței educației timpurii. Există, în România, copii care nu au parte de educație din diferite motive, iar din cauza acestei pandemii, lucrurile sunt și mai grave. Mulți alți copii primesc o educație, dar nu învață în mod eficient.

Deși mulți educatori încă ezită să folosească noi tehnologii în locul metodelor tradiționale de predare, ar trebui acceptat faptul că tehnologia are potențialul de a aduce numeroase beneficii în clasă. O educație de ultima generație, folosind tehnologii inovative și metode moderne este oferită Teddybar gradinita particulara in Bucuresti. De asemenea, aici copiii pot beneficia și de școală, before și after school. Educația de calitate, încă de la grădiniță, este mai bună. Îmbunătățește încrederea în sine, ajutând copiii să dobândească noi abilități, distruge barierele din calea educației. Pe lângă beneficiile pe care tehnologia le-o oferă micuților, este și o sursă prețioasă pentru educatori. Cercetările demonstrează, de asemenea, că cei mici învață mai bine prin joc!

Evoluțiile tehnologice sunt resurse excelente care susțin abilitățile de învățare și pe cele cognitive ale copiilor. Educatorii aplică tot felul de jocuri care antrenează diferite părți ale creierului, cum ar fi jocuri vizuale, jocuri de memorie, jocuri de atenție, jocuri de matematică și multe altele! Este o metodă foarte benefică atât pentru copii, care mai târziu va duce la performanța școlară.

De asemenea, la Teddybar vor avea loc multe activități fizice. Educația fizică este la fel de importantă ca activitatea academică, deoarece este o parte esențială a vieții sănătoase. Studiile au arătat de-a lungul timpului că, dacă instituțiile de învățământ măresc activitatea fizică a elevilor, acestea pot îmbunătăți semnificativ performanța academică și comportamentul copiilor. Iată câteva alte efecte pozitive care dovedesc importanța educației fizice, în special pentru copii:

Sprijină creșterea și dezvoltarea sănătoasă;

Scade depresia și plictiseală;

Îmbunătățește concentrarea și atenția;

Reglează orele și calitatea somnului;

Îmbunătățește flexibilitatea și fericirea;

De asemenea, educația muzicală, prezentă în grădinițele private precum Teddybar, are și această o importantă desăvârșită. Indiferent dacă cel mic are sau nu talent în muzică, învățarea muzicii (prin jocuri muzicale, cântecele și, mai târziu, poate chiar instrumente) facilitează învățarea altor materii. A avea o educație în muzică este la fel de important că orice altă disciplină. Muzică este, de altfel, un limbaj universal.

Iată câteva avantaje care confirmă importanța educației muzicale:

Muzică este o modalitate excelentă de a se conecta cu alte persoane;

Muzică îmbunătățește dezvoltarea creierului și crește IQ-ul;

Muzică îi învață pe copii disciplină;

Muzică reduce stresul;

Muzică îmbunătățește abilitățile spațio-temporale.

Dezvoltarea psihosocială a copiilor trebuie urmată și informată. Conform teoriei dezvoltării psihosociale a lui Erik Erickson, “fiecare vârstă are obiective de dezvoltare și conflicte de dezvoltare”. Erickson, care împarte viața umană în 8 faze în ceea ce privește dezvoltarea psihosocială, susține că toate conflictele trebuie rezolvate cu succes în fiecare fază. Copilul ar trebui să-și poată trăi copilăria.

Abordări precum “ești mare de-acum” nu sunt educative, ba, din contra, sunt frustrante. Copiii ar trebui să se joace, să se miște, să facă chiar și mici năzbâtii, să cadă, să de murdărească și să-și trăiască copilăria. Părinții ar trebui să fie conștienți în acest sens. De asemenea, introducerea lor în tehnologie, mai ales în ziua de azi, este la fel de necesară, însă cu limite. Pentru asta, trebuie să adoptăm o poziție prudentă. Astfel că, la Teddybar, copiii vor avea tot sprijinul necesar pentru a se dezvolta atât academic prin educație de toate tipurile, cât și fizic, prin activități organizate, dar și prin cea mai plăcută activitate a lor: joaca.

Înțelegerea importanței educației este cheia pentru părinți, dar și pentru educatori și profesori, cu scopul de a-și îndruma copiii spre succes. Copiii, care vor deveni adulții de mâine, pot avea o viață sănătoasă și echilibrată numai dacă sunt susținuți de toți cei din jurul lor.

Părinții trebuie să comunice cu educatorii și profesorii Teddybar, pentru a găsi formulă ideală pentru fiecare micuț în parte. Cu toate acestea, educația nu este un concept unic. Poate avea succes numai dacă este susținut de alte componente și instrumente educaționale. În era digitală, tehnologia este o resursă excelentă pentru a oferi aceste instrumente atât elevilor, cât și educatorilor. Astfel, adulții ar trebui să fie conștienți de avantajele tehnologiei și ar trebui să-și învețe copiii cum să o folosească într-un mod benefic, fără să neglijeze mișcarea și joaca în aer liber.

La Teddybar, copiii vor fi susținuți în acest sens, fiindu-le oferită educația cea mai bună și cele mai plăcute activități. Modulele pedagogice sunt adaptate în funcție de vârsta copiilor, și fiecare concept este aplicat cu răbdare și cu tactică desăvârșită.

După cum vezi, a-ți duce copilul la o grădiniță precum Teddybar, este ceva ce-ți oferă numai avantaje. Aceste avantaje se vor vedea pe parcurs, atât în rezultatele școlare, în comportament, precum și în sănătatea fizică și mentală a celor mici. Pentru mai multe informații și pentru înscriere, contactează numaidecât echipa Teddybar.