Un jucător de fotbal australian și-a cerut în căsătorie iubita bolnavă de cancer în stadiul 4. Cum a reacționat ea 

Cancerul de gradul 4 este considerat, adesea, terminal. Totuși, Jeremy Finlayson, un jucător de fotbal australian care evoluează la echipa Port Adelaide, și-a încurajat iubita că lupte pentru viața ei și relația lor cerând-o de soție. Cei doi au împreună o fetiță de 19 luni, un motiv întemeiat să vadă partea plină a paharului.

Kellie Gardner a dezvăluit că și-a dorit enorm să îmbrace rochia de mireasă, dar nu oricum, ci cât mai repede posibil, până nu-și va pierde tot părul.

„Voiam să mă mărit cât mai am păr, fiindcă am început să-l pierd”, a mărturisit tânăra pentru The Adviser, conform Daily Mail.

Killie a fost diagnosticată cu cancer la vârsta de 25 de ani, cu trei luni înainte să o nască pe Sophia. A făcut chimioterapie, radioterapie și o serie de operații, pentru a scăpa de afecțiune. Însă, în ianuarie 2023, a primit vestea că boala a avansat grav.

Atunci, Jeremy Finlayson a decis că doar o bucurie precum căsătoria ar putea-o pune din nou „pe șine”.

Cei doi au avut parte de o ceremonie restrânsă, la care au participat doar câțiva apropiați și fiica lor de 19 luni. După ce au făcut schimb de jurăminte, Jeremy și Killie au distribuit pe rețelele sociale vestea că au început o nouă viață împreună.

Fotografii: @jezzafinlayson31/Getty Images

Vezi și VIDEO: