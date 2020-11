Valentina Pelinel, despre copiii făcuți cu Cristi Borcea: „Da, am apelat la fertilizare”

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au pus capăt speculațiilor referitoare la modul în care au conceput trei copii într-o perioadă delicată pentru fostul acționar de la Dinamo. Cei doi au dezvăluit că au apelat la proceduri de fertilizare in vitro, fără a preciza de câte ori s-au folosit de știință pentru a aduce pe lume copii.

„Da, o să spun pentru prima dată că am apelat la fertilizare. Restul speculaţiilor n-au o bază reală, ştiu că au existat multe scenarii atunci. Nu ştiu de ce, pentru mulţi, fertilizarea este un subiect tabu, pentru că aceasta este o cale de a ne împlini visul de a fi mame. Sunt multe femei pentru care o sarcină naturală nu e posibilă şi aceasta este singura metodă, nu trebuie să ne ferim, ci trebuie să fim un exemplu şi să le dăm curaj celor care vor să aleagă calea asta. Noi ne doream foarte mult copii şi am apelat la fertilizare aici, în România”, a spus Valentina Pelinel într-un interviu pentru OK Magazine.

Soția lui Cristi Borcea a mărturisit că a avut parte de discreție maximă în țară, la fel cum ar fi beneficiat și în străinătate.

Cristi Borcea, 9 copii cu 4 femei

Omul de afaceri Cristian Borcea dezvăluia că a făcut copii cu Valentina Pelinel în permisiile pe care le primea de la penitenciar.

„Nu am fost niciodată la camera nupțială. Toți sunt făcuți în permisie. Mi-a trecut și mie mai ușor. Am avut adrenalină, stimulent”, a dezvăluit acesta pentru GSP.ro. Cei trei copii ai săi cu Pelinel sunt Milan, Indira și Rania.

Însă, Cristi Borcea mai are trei copii cu prima soție, Mihaela, doi copii cu cea de-a doua soție, Alina Vidican, și un copil din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu.

Fotografii: Agerpres/Inquam Photos/Octav Ganea

