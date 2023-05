VIDEO Momentul când Serena Williams i-a spus fiicei sale că nu va mai fi singură la părinți

Alexis Olympia va fi soră mai mare, după ce Serena a anunțat-o că mami e gravidă iar. Inițial, fetița de 5 ani credea că mama ei s-a îngrășat, însă adevărul i-a provocat o bucurie incredibilă.

Serena Williams, care e căsătorită cu Alexis Ohanian din 2017, a publicat un videoclip pe YouTube în care dezvăluie reacția pe care a avut-o fiica ei când a aflat că va avea un frate sau o soră.

„Am fost la doctor și am aflat că nu mă îngraș, ci că am un bebeșul în burtică”, i-a spus Serena.

„Glumești?”, a întrebat-o micuța Olympia. „Nu, o să fii soră mai mare”, a confirmat tatăl fetei.

Olympia a răspuns cu o explozie de bucurie și și-a îmbrățișat mama, după care i-a cerut să-i arate burta.

„Oh, Doamne, sunt atât de entuziasmată!”, a reacționat fetița. Vezi VIDEO mai jos!

Alexis Ohanian a anunțat-o că „are multe de făcut” pentru a se pregăti de sarcina de „soră mai mare”.

În aprilie 2017, Serena Williams a confirmat prima ei sarcină. Fosta mare campioană la tenis a câștigat turneul Australian Open, primul de Mare Șlem al anului, fiind însărcinată în 8 săptămâni. Alexis Olympia Ohanian Jr. s-a născut în septembrie 2017.

Fotografii: Getty/YouTube

Vezi și VIDEO: