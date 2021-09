Will Smith a dezvăluit că el și soția sa nu sunt monogami: ”Căsnicia nu este o închisoare pentru noi”

”Jada nu crezut niciodată în căsnicia convențională... Jada a avut rude care au avut relații complet neconvenționale”, a declarat actorul pentru revista GQ.

Will (53 de ani) - care este căsătorit cu Jada din 1997 - a adăugat: ”Așa că ea a crescut într-un fel foarte diferit de felul în care am crescut eu”.

”Ne-am oferit unul altuia încredere și libertate, pe ideea că fiecare trebuie să-și găsească drumul în viață. Iar căsnicia nu poate fi pentru noi o închisoare”.

Will Smith nu ar recomanda oricui această abordare, a căsniciei deschise.

Anul trecut, a apărut știrea conform căreia Jada ar fi avut o relație cu cântărețul August Alsine (care avea 27 de ani la acea vreme), dar Will mărturisește că soția sa nu este singura care a avut relații sexuale în afara căsniciei.

Actorul și-a dezvăluit și fantezia sa supremă, aceea de a avea un harem cu iubite celebre. Acesta a vorbit cu instructorul său de intimitate și chiar a lucrat la o listă, plănuind să contacteze acele femei, dar într-un final a realizat că ideea este ”oribilă”.

Pe listă figurau, printre altele, Halle Berry și balerina Misty Copeland.

”Nu știu unde am văzut sau am citit, dar ideea de a călători alături de 20 de femei pe care să le iubesc și de care să am grijă mi se părea grozavă.

Apoi, după ce m-am jucat puțin cu idee, mi-am dat seama că e oribilă”.

Anul trecut, Jada i-a mărturisit soțului ei că a avut o relație sexuală cu August, un prieten al fiului lor, Jaden.

