10 greșeli de evitat când îți alegi rochia de mireasă

Este una dintre piesele fundamentale ale evenimentului asupra căruia se vor concentra toate privirile, în plus va fi cea mai importantă piesă vestimentară din viata ta. Dar atunci când vine vorba de alegerea ei, s-ar putea să te simțiți pierdută printre numeroasele opțiuni și presată să o alegi pe cea perfectă pentru tine.

Dar nu te stresa, Ana Gherase, fondator si designer al brand-ului de rochii de mireasă Viraggo, ne-a împartașit 10 din greșelile frecvente pe care ar fi bine să le eviți atunci cand îți alegi rochia de mireasă:

1. Îți cauți rochia fie prea devreme, fie prea târziu.

Este recomandat să iți alegi rochia cu 6 luni înainte, deoarece conceperea ei de la 0 necesită timp. Dacă ești prea entuziasmată și îți alegi rochia imediat ce te logodești, probabil că vei întâlni alte modele care s-ar putea să îți placă mai mult decât rochia pe care ai comandat-o deja.

Dar dacă ești mai relaxată și aștepți prea mult, ai putea ajunge să alegi ceva rapid și impersonal și s-ar putea chiar să fii taxat suplimentar.

2. Aduci prea multe persoane cu tine atunci când alegi rochia.

Deși probabil că vrei să ai aprobarea persoanelor apropiate, rochia de mireasă nu este despre faptul că le place altora, ci despre gusturile si personliatatea ta. Dacă ai de gând să alegi cu mulți oameni, vei fi influențată de multe opinii diferite și s-ar putea să pierzi evidența a ceea ce căutai.

Recomandarea Anei este să vii cu până la 4 persoane care să-ți dea sfaturi pozitive și să nu indeparteze atenția de la ceea ce este cu adevărat important: tu!

3. Probezi mult prea multe rochii.

Acest lucru îți va cauza probabil mai multă confuzie decât certitudine, deoarece te vei pierde în sutele de opțiuni și vei uita ceea ce căutai la început. Este recomandat să încerci câteva stiluri și când l-ai găsit pe cel potrivit pentru tine, mergi în acea direcție pentru a găsi rochia perfectă. Odată ce te îndrăgostești de un model, nu ezita să-l cumperi înainte de a începe să te îndoiești de tine.

4. Îți sacrifici stilului personal.

Chiar dacă tradiția spune că o rochie albă este ceea ce ar trebui să porți pentru a merge la altar, este inutilă dacă tu nu ești mulțumită de ea. Dacă vrei, poți să spargi tiparele și să optezi pentru un alt tip de îmbrăcăminte, culoare sau stil, la urma urmei, este ziua cea mare pentru tine și partenerul tău. Important este să fii confortabilă și să te simți regina balului.

5. Cumperi o rochie de care nu esti total indrăgostită.

Chiar dacă nu toate avem acel „moment” ca mireasă, când lacrimile curg și simți că ți-ai găsit rochia visată, nu ar trebui să te mulțumești niciodată cu ceva ce nu adori în totalitate. Amintește-ți că aceasta este o zi memorabilă din viața ta, care va rămâne în amintirile și fotografiile tale și nu cred că îți dorești sa ai o amintire trista doar pentru că nu ai fost mulțumită de felul în care arătai.

Caută, lasa-te sfatuita de opinii pozitive și specialiști in domeniu și nu te mulțumi cu prima rochie pe care o vezi sau cu una pe care alții încearcă să ți-o impună.

6. Te fixezi pe un anumit stil.

Dacă te-ai uitat la poze cu rochii sau ai plănuit o anumită rochie încă de când erai copil, acesta este un semn bun, deoarece te vei concentra pe un singur stil și nu vei fi așa pierdută în miile de opțiuni pe care magazinele le oferă. Dar nu ar trebui să ții de această idee, deoarece rochia ta de vis s-ar putea să nu arate la fel ca în revistă - pentru că toți suntem diferiți.

7. Judeci rochia când o vezi pe umeraș.

Este ușor sa crezi ca o rochie nu ți se potrivește sau nu este genul tău doar văzând-o pe umeraș. Ai încredere in consultantul tău care știe cum arată rochia pe corp si dacă îți va sugera să o probezi, este aproape sigur că va arăta fabulos pe tine.

8. Te lași influențată de reduceri.

Nu te lăsa influențată de reduceri inșelătoare pentru a cumpăra o rochie pe care nu o adori in totalitate. Unele mirese fac greșeala de a cumpăra in grabă rochii din vânzări de mostre sau lichidări de stoc pentru ca ulterior sa cheltuiască o avere pentru modificări. Înainte de a cumpăra o rochie la reducere, asigură-te ca rochia ți se potrivește aproape perfect și nu are daune care nu pot fi reparate ușor si ieftin.

9. Cumperi o rochie greu de purtat.

Bineînțeles că rochia de mireasă trebuie să fie frumoasă si să te facă să te simți specială, dar trebuie sa fie si practică. Amintește-ți că vei sta în ea toată ziua, în picioare, dansând, așa ca, este important să te simti confortabil. Achiziționarea unei rochii de mireasă incomode te poate încurca in ziua ta cea mare.

10. Continui să cauți dupa ce ți-ai găsit rochia perfectă.

Odată ce ți-ai gasit rochia perfectă pentru tine, rezistă tentației de a te mai uita pe site-uri si reviste din domeniu. Daca ți-ai ascultat inima, ai avut încredere în prietenii tăi și ai luat în considerare sfaturile consultantului tau, rochia pe care ai ales-o va fi uimitoare si perfectă pentru tine. Continuând sa cauți, te va face să pui la îndoiala alegerea facută. Bifeaz-o pe listă si treci la următoarea parte a planificării evenimentului, vei arăta superb!