4 metode utile pentru un look impecabil la birou în perioade de caniculă

Companiile au, de altfel, dreptul să le impună angajaților o anumită ținută, dacă aceasta este justificată de natura sarcinii de îndeplinit, mai ales în domenii în care există un contact cu clienții sau cu publicul. Pentru a avea o ținută impecabilă care să respecte în același timp codul vestimentar impus în companie, ai mai jos câteva sfaturi practice pe care le poți lua în considerare.

Alege materiale naturale

Materiale precum poliesterul și poliamida ar trebui să fie interzise, deoarece, nefiind țesături care „respiră”, te fac să transpiri. Dimpotrivă, bumbacul, inul și chiar și lâna fină au proprietăți de termoreglare. Aceste țesături susțin schimbul de căldură și contribuie la eliminarea umidității, ajutând la păstrarea senzației de prospețime atunci când temperaturile urcă în termometre. Alege amestecuri de materiale naturale, de exemplu, in și lână sau in și bumbac. Inul are tendința de a se șifona foarte repede, iar combinația cu lână sau bumbac contribuie la păstrarea unui aspect impecabil.

Optează pentru accesorii potrivite

O pereche de sandale dama cu toc este cel mai potrivit tip de încălțăminte pentru birou în zilele în care este sufocant de cald. Pentru a rămâne șic, alege sandale cu toc nu foarte înalt, subțire sau ortopedic, dar dacă stai mult timp în picioare, poți miza și pe modele cu talpă plată. Un alt accesoriu indispensabil în timpul verii este pălăria, orice model îți este pe plac, precum și o pereche de ochelari de soare cu lentile de bună calitate. Iar o eșarfă frumoasă cu care îți vei lega părul va oferi ținutei o notă șic.

Adaptează ținuta și coafura

În funcție de meseria pe care o practici, îți poți adapta cu ușurință ținuta. Dacă ai norocul să lucrezi într-un birou și să ai un șef tolerant, poți să te îmbraci chiar în ținute pe care în mod normal le-ai purta în vacanță, precum o rochie ușoară, fluidă ori pantaloni largi și o bluză cu mânecă scurtă. Dacă trebuie să ai o ținută business, poți alege pantaloni scurți din materiale naturale, precum inul sau bumbacul, cămăși cu mâneci scurte, un costum fără sacou, dar cu o fustă creion din material fin. Evită însă ținutele prea sexy, cu decolteuri prea adânci și păstrează lungimea rochiei sau a fustei la un nivel decent.

În ceea ce privește coafura, dacă ai părul lung, îl poți strânge într-o coadă de cal sau un coc lejer, la ceafă sau în vârful capului, în funcție de preferințe.

Câteva trucuri suplimentare

Indiferent ce ținută și coafură adopți, poartă în poșetă o mini-trusă de împrospătare: șervețele demachiante și/ sau cu efect de matifiere a pielii, o cremă pentru picioarele umflate (dacă este cazul), un spray cu apă termală, un deodorant, un parfum cremă.

Dacă spațiul în care lucrezi nu este echipat cu aer condiționat, poți ruga conducerea să investească într-un ventilator sau îți poți aduce un astfel de aparat de acasă. Pune o sticlă de apă rece ca gheața în fața ventilatorului, pentru a te bucura cât mai mult timp de aer proaspăt.

Bea cât de multă apă poți, pentru a-ți menține organismul hidratat. Bea chiar înainte să îți fie sete și, dacă te-ai plictisit de apa simplă, poți consuma orice alte băuturi nealcoolice. Poți alege ceaiuri, cu gheață sau la temperatura camerei, ori apă aromatizată cu lămâie sau fructe.

La pauza de prânz, alege mai degrabă preparate reci, nepicante și limitează consumul de carne roșie, brânză și băuturi alcoolice, care pot da tulburări digestive pe timp de caniculă.

În timpul verii poate fi dificil să îți menții prospețimea la birou, dar aplicând sfaturile de mai sus, viața ta va fi semnificativ simplificată.

Sursă foto: Shutterstock