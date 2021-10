7 moduri pentru o toamnă stylish

Compleu în tonuri neutre

Compleurile au devenit un must have în garderoba oricui. Foarte simplu de accesorizat și o opțiune perfectă pentru o ținută classy, compleurile de tip sacou scurt și fusta, sunt combinația perfectă pentru a merge la sigur cu o ținută de toamnă. Am acesorizat outfit-ul cu o pereche de ochelari retro, nelipsiți din colecția de ochelari de soare, împreună cu o pereche de cercei asemănători cu agrafele, împreună cu două lanțuri subțiri suprapuse.

Geanta Mini + cizme în același ton

Dacă sunteți în impas și nu știți cum să adăugați un mic detaliu elegant unui outfitt, o geantă mini cu accente aurii și o pereche de cizme scurte în aceeași nuanță sunt salvarea voastră. Gentuțele mini au reintrat în trenduri de curând și sunt cel mai bun prieten al vostru. Asocierea celor două accesorii aduce ținuta la un numitor comun, fiind esențiale pentru sezonul acesta.

Outfit full din Piele

Buckle Hat din piele, top din piele și un compleu în non culorile noastre preferate, tot din piele. Asocierea aceluiași material într-un outfit va oferi un aspect clean și uniform. Este un life hack pe care l-am învățat de curând și pot garanta succesul unei ținute perfecte. Albul și negrul se completează perfect, iar buckle hat-ul (pălăria din piele) simbolizează sarea și piperul acestei ținute: este detaliul necesar pentru a face dintr-o ținută plictisitoare, una mult mai interesantă.

Cămașa albă

Cămașa albă este un articol all season, dar toamna poate fi pusă în evidență într-un mod minunat. Este un articol versatil ce poate fi folosit și ca piesă de bază, dar și ca adjuvant pentru zilele mai reci. Cămășile oversized au revenit în trend de asemenea, și sunt un must have în garderoba oricui. E un articol elegant și în același timp foarte ușor de accesorizat prin tot felul de lanțuri.

Eșarfa/ fularul

Pentru sezonul rece, o eșarfă va deveni cea mai bună prietenă a voastră. Eu am optat pentru un roșu, o culoare în ton cu natura. Preferatele mele sunt cele flowy și wavy, pentru că sunt ușoare și adaugă un aspect curat oricărui look. Recomand să asortați eșarfele cu o ținută monocromă, pentru un efect mai fancy.

Geanta în concordanță cu o curea.

Tonurile de albastru sunt preferatele mele pe timp de toamnă. Geanta de mână se află în aceeași paletă de culoare cu această curea slim și adaugă o pată de culoare ținutei. În momentul în care asociem două piese de tipul de acesta, în aceleași tonuri se creează o uniune în outfit, adăugând detaliile perfecte pentru o ținută elegantă.

Ruj roșu

În general, rujul roșu este asociat cu Crăciunul, dar eu susțin să avem o abordare diferită a acestui “acesoriu” Fiind o culoare caldă, se potrivește perfect, zilelor de octombrie. Ochelarii de soare sunt nelipsiți din lista de accesorii “must have”, iar accentele aurii de pe margini sunt detaliul optim pentru un look expansiv. Try it!