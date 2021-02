A dus broderiile de la Tismana pe podium, la New York. Designerul Dorin Negrău, colecție online la New York Fashion Week

Negrău se bucură de succes de fiecare dată cu creațiile sale în America, fiind prezent la New York Fashion Week, din anul 2014, în fiecare sezon. În preajma aniversării celor 145 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși se lansează colecția FW 21 în care Dorin Negrău readuce în atenție limbajul străvechi al broderiilor manuale din satul natal al marelui sculptor Constantin Brâncuși, direct la New York.

Colecțiile Dorin Negrău integrează broderii tradiționale realizate manual de meșteri tradiționali direct pe materiale naturale, din materii prime ecologice biodegradabile, țesute de aceștia. Astfel, Dorin Negrău readuce la viață cultura artei etno tradiționale și a meșteșugurilor antice din România și le reintegrează în actualitatea contemporană.

Designerul român apreciat de americani organizează și tabere de vară în care noile generații de tineri învață aceste meșteșuguri străvechi de țesut materiale și brodând manual materiale ecologice naturale în centrele tradiționale conectate la viața simplă, integrate în natura satelor românești.

Pentru FW21, Dorin Negrau aduce în atenția iubitorilor modei și a tradițiilor, limbajul străvechi al broderiilor manuale din satul natal al marelui sculptor Constantin Brâncuși direct la New York, fiind pe urmele lui Brâncuși, la muzeul de artă contemporană MOMA, din New York.

“Sunt bucuros că am reușit să duc la New York Fashion Week o nouă colecție feminină diafană, romantică, inspirată din motivele tradiționale bărbătești de pe sacoul schileresc din zona Tismana. Și anul acesta, FDLA, Federația Designerilor din America Latină, m-au invitat să fiu alături de ei la NYFW. Am fost singurul designer român prezent pentru a doua oară la NYFW cu o colecție DNFW21 online, în formă digitală, în plină pandemie.

Colecția online a designerului Dorin Negrău prezentată aseară la New York Fashion Week, se poate urmări aici: