Actrița din Wednesday, apariție sexy la un show de modă. Ce ținută a ales Jenna Ortega

Vedeta a fost în public la prezentarea colecției de toamnă/iarnă 2023/2024 pentru bărbați, a brandului francez St. Laurent. Jenna Ortega a purtat o rochie neagră, cu spatele gol și cu glugă pe cap. Actrița și-a completat look-ul cu brățări supradiomensionate.

La prezentare, Jenna a stat în public alaturi de colegul ei din Wednesday, Percy Hynes White.

Este prima apariție în public a Jennei după ce a defilat pe covorul roșu de la Globurile de Aur. Ținuta aleasă pentru acel eveniment nu a fost însă pe placul criticilor de modă, care au inclus-o la categoria vedete prost îmbrăcate.

Deși mulți dintre noi am descoperit-o pe Jenna Ortega odată cu rolul Wednesday, tânăra în vârstă de 20 de ani era deja o actriță cunoscută la Hollywood. A fost descoperită pe un agent pe Facebook pe când avea numai 7 ani, iar acum face senzație în rolul lui Wednesday Addams.

A primit primul ei rol într-un film când avea unsprezece ani – a avut o scurtă apariție în Iron Man 3.

Înainte de Wednesday, Jenna Ortega a mai jucat în Jane the Virgin (versiunea mai tânără a lui Jane), Scream sau The Babysitter: Killer Queen. Serialul Stuck în the Middle de pe Disney este însă cel care a propulsat-o în showbiz.

Jenna Ortega a crescut într-o familie numeroasă și este al patrulea copil din șase. Mama ei este de origine mexicano-portoricană, iar tatăl ei este mexican.