Au în jur de 50 de ani și arată fabulos. Vedetele care au impresionat la People’s Choice Awards

La 49 de ani, Heidi Klum a fost una dintre cele mai admirate vedete de pe covorul roșu. Cu o siluetă impecabilă, Heidi a arătat spectaculos într-o rochie asimetrică verde, combinată cu cizme înalte.

Lisa Rinna recunoaște că e dependentă de operații estetice și, de-a lungul timpului, a avut unele nu tocmai reușite. Acum, în apropierea vârstei de 60 de ani, se pare că a găsit chirurgul potrivit: Lisa arată spectaculos. Îmbrăcată într-o rochie neagră cu un decolteu super adânc, accesorizată cu ochelari de soare, actrița a impresionat cu apariția ei.

"La vârsta mea, trebuie să arați bine ca să mai ai de lucru. Uneori avem nevoie de îmbunătățiri", a spus Lisa, care a avut de suferit mai ales din cauza buzelor deformate de la colagen.

La 50 de ani, Carmen Electra rămâne una dintre cele mai sexy prezențe din showbizul internațional. Actrița și-a etalat silueta impecabilă într-o rochie decoltată, cu spatele gol.

Deși fanii o suspectează că are operații estetice pentru un look fresh, vedeta spune că singura intervenție pe care o are este la sâni. “Ador să fac sport și cred că acesta e cel mai bun medicament care te eliberează de orice stres. E adevărat că și optimismul mă ajută. E important să fim cât mai pozitivi și să avem o pasiune cât de mică. Pe mine sportul mă ajută să-mi limpezesc mintea de gândurile”, a mărturisit actrița.

La capitolul covor roșu, a impresionat și Olivia Wilde, 38 de ani, într-o rochie neagră transparentă. Vezi mai multe imagini de pe covorul roșu de la People’s Choice Awards în GALERIA FOTO de mai jos!

SURSA FOTO: GETTY IMAGES