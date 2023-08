Beyonce, îmbrăcată de un designer român de 24 de ani pentru concertul de la Philadelphia | Turneul Renaissance

Beyonce a electrizat publicul din zeci de orașe din întreaga lume, grație turneului mondial Renaissance . Ținutele ei au fost impecabile și au purtat semnătura unor nume precum Loewe, David Koma , Mugler by Casey Cadwallader sau Courrèges.

La Philadelphia, pe arena Lincoln Financial Field, artista a îmbrăcat o ținută cu motive militare creată de tânărul designer român Cosmin Diaconu.

Originar din satul Valea Seacă, județul Bacău, cratorul de modă își face un nume în industria fashion din Marea Britanie.

Tânărul a absolvit recent Școala de Arte Cambridge din cadrul Universității Anglia Ruskin, cu specializarea Design Vestimentar.

„Sunt profund pasionat de generarea de idei și concepte noi, gândind creativ și explorând abordări neconvenționale. În plus, am o înțelegere puternică a conștientizării comerciale și am o mentalitate orientată spre afaceri”, se prezintă Cosmin Diagonu pe site-ul personal.

Prima sa colecție de haine are motive românești

După terminarea facultății, Cosmin Diaconu a inaugurat și prima sa colecție vestimentară, inspirată din folclorul și realitățile românești.

„Colecția explorează provocările și autoexprimarea unui tânăr adult strămutat. Folosirea uniformelor militare reflectă sentimentul de a trăi sub restricțiile stricte ale comunismului și reprimarea cenzurii artistice sau a autoexprimării.

Aplicarea motivelor tradiționale românești și tăierea cu laser creează decorarea suprafeței, făcând referire la culori, forme și materiale ale mișcării constructivismului, în timp ce utilizarea de piele moartă și țesături ecologice evidențiază importanța durabilității”, mai scrie acesta.

Fotografii: Getty Images/@beyonce/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: