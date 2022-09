Cu ce ținute s-au remarcat vedetele la Romanian Music Awards. Andia, cel mai reușit look

Andia, interpreta piesei “Sfârșitul lumii”, a avut unul dintre cele mai reușite look-uri ale serii. Artista a impresionat cu coafura și cu outfitul ales pentru eveniment.

Loredana Groza a venit pe covorul roșu alături de fiica ei, Elena, și a bifat și ea topul celor mai cool ținute. Diva muzicii românești a plecat acasă cu trofeul Life Time Awards.

Elena Gheorghe a reușit să atragă multe priviri cu machiajul ei excentric. Artista a câștigat premiul pentru Best Live/Show.

Theo Rose a fost una dintre atracțiile serii, dar și una dintre câștigătoare. Aceasta a primit trofeele Best Female și Best Feat Award: Emilian &Theo Rose – „De trei zile nu am somn”.

Connect-R a fost marele câștigător al serii, alături de Theo Rose – a ieșit învingător la Best Male și la Best Song – “Rita”.

Lora a fost și ea o prezență încântătoare pe covorul roșu și pe scenă.