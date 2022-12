Dacă ai putea face o rochie din apă, așa ar arăta! Heidi Klum, din "afara acestei lumi"

Dacă ai putea face o rochie din apă, ca cea a lui Heidi Klum ar arată! Heidi a fost principala atracție de pe covorul roșu la premiera din Los Angeles a filmului Avatar: The Way of Water. Vedeta a avut un look de poveste, într-o impresionantă rochie în tema cu filmul prezentat. Fiind concepută dintr-un material special, rochia imită apa și are un efect special când o privești.

“Din afara acestei lumi este Avatar. La fel e și rochia mea”, a scris Heidi Klum pe Instagram.

Evident, ținuta a fost menită să îi pună în valoare și corpul perfect. Heidi și-a expus picioarele lungi și bronzate în fața fotografilor prezenți la eveniment.

Desigur, de la eveniment nu puteau lipsi staturile principale ale filmului. Zoe Saldana a bifat un look perfect într-o rochie neagră cu corset.

Sam Worthington a fost chipeș într-un costum elegant.

SURSA FOTO: GETTY IMAGES