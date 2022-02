De ce să alegi o rochie de mireasă realizată la comandă. Care sunt avantajele

Pentru asta, nimic nu se compară cu o rochie de mireasă la comandă, realizată exclusiv pentru tine și care se potrivește perfect personalității tale. Ana Gherase, designer si fondator al brand-ului de rochii de mireasă Viraggo, este de părere că, pentru a imortaliza această zi minunată, nu ai nevoie doar de o rochie frumoasă, ci de o rochie de mireasă unică, cea la care visezi si care te va face sa te simți o adevărată prințesă. Găsești mai jos câteva din avantajele pe care Ana le prezintă atunci cand vine vorba despre rochii de mireasă realizate la comandă:

Avantajele unei rochii de mireasă personalizate:

1. Se va adapta perfect personalității tale pentru că vei beneficia de sfaturi personalizate pentru a-ți evidenția în mod ideal formele corpului tău.

2. Va fi imaginea ta și va reflecta perfect personalitatea și stilului tău.

3. Te va face o mireasă extraordinară, pentru că fiecare femeie este unică, așa că rochia ta de mireasă trebuie să fie la fel.

4. Forma corpului tău va fi respectată, iar volumele, țesaturile si materialele se vor adapta optim siluetei tale pentru a o pune în valoare.

5. Rezultatul va fi garantat datorită utilizării materialelor de cea mai bună calitate. În plus, vei beneficia de informații și sfaturi profesioniste oferite de personal calificat și pasionat.

6. Vei trai experienta realizari unei rochii haute couture și privilegiul de a avea o creație personalizată. Mai exact, creația pe care ți-ai imaginat-o și proiectat-o de la zero.

7. Prețurile și termenele de producție nu diferă enorm de cele folosite de brand-urile care oferă colecții de modele deja create. Așa că nu ezitați să învățați de la creatori și să nu vă fie teamă să treceți pragul atelierului lor.

8. Poți alege să ceri ajutorul unui designer, astfel încât să poți modifica după bunul plac un model deja existent sau să ceri o anumită creație pe care o va realiza special pentru tine. Acesta va da viață celor mai nebunești dorințe ale tale, te va ghida și te va sfătui ce ți se potrivește.

9. În loc ca un asistent de vânzări să-ți ofere ceva ce are in stoc, o rochie personalizată îți oferă posibilitatea de a avea o rochie care să-ți puna in evidenta calitatile și să ascunda micile imperfecțiuni - toate avem!

10. Nu este nevoie să ai nenumărate programari pentru a tăia, îndoi și ascunde modificările unei rochii prefabricate. Îți vei aminti că te-ai simțit bine în călătoria de a-ți vedea rochia prinzând viață bucată cu bucată.