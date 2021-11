De sărbători, răsfață-te cu cea mai seducătoare lenjerie Victoria's Secret

Sărbătorile sunt după colț și nu trebuie să-ți mai faci griji în privința cadourilor de Crăciun, pentru că acum poți alege dintre cele mai delicate, călduroase și comode piese pentru perioada sărbătorilor, iar persoanele dragi îți vor rămâne veșnic recunoscătoare. Fie că alegi să le oferi cadou sau să te răsfeți pe tine însăți, noua colecție Holiday 2021 este alegerea perfectă.

Fire in the House

Roșul aprins a acaparat colecția de sărbători și va ridică cu singuranță temperatura din casă. Alege să îți condimentezi serile alături de un Teddy din dantelă cu decolteu adânc. Înlocuiește ciocolata caldă cu un pahar de vin și petrece timp de calitate alături de partenerul tău. În schimb, dacă ești în căutarea unui cadou pentru mama, sora sau prietenele tale, poți alege să le surprinzi cu o pijama din flanel sau cu un halat pufos, alături de o pereche de papuci de casă din blană artificială.

The grass is greener with you

Verdele nu a arătat niciodată mai sexy. Nu ezita să faci un statement din look-ul tau indiferent că alegi să te relaxezi în casă, sau că esti nevoită să dai o fugă prin oraș încercând să pui la punct ultimele pregătiri pentru sărbători. Fii propriul tău stilist și combină sutienele și chiloții ce își fac apariția printr-un joc de transparențe, dantelă și satin, pentru un look seducător și personalizat. Însă, dacă dorești să faci un cadou și nu te poți hotărî, halatul din modal și dantelă este o alegere sigură, dar sofisticată.

Diamonds are a girl's best friend

Pentru a încheia glorios seria de recomandări pentru sărbători, trebuie să menționăm vedetele colecției care te vor face să strălucești - la propriu. Pentru seri de poveste în care vrei să fii protagonista, alege setul Diamante´ Chiffon Cami de un negru intens, al cărui material vaporos, cu siguranță va lasă loc liber imaginației. De asemenea, poți opta să îți pui silueta în evidență alături de un verde intens cu Very Sexy Wicked Unlined Embellished Balconette.

