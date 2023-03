Demi Lovato și Jenna Ortega, cele mai admirate vedete la premiera Scream VI. Ce ținute au purtat

Demi Lovato a renunțat la aparițiile rebele de pe covorul roșu: în ultima perioadă, ținutele ei sunt impecabile. Aceasta a adoptat un stil mult mai matur și elegant. La premiera Scream VI, Demi a fost cea mai admirată vedetă de pe covorul roșu: aceasta a impresionat atât la capitolul vestimentație, cât și la coafură și machiaj.

În ultimul an, Demi Lovato a trecut printr-o transformare spectaculoasă. A slăbit mult și se pare că și-a schimbat și stilul vestimentar. Îi merge bine și pe plan sentimental, afișându-se din ce în ce mai des cu noul ei iubit, Jordan Lutes.

Pe covorul roșu a atras atenția și actrița din Wednesday, Jenna Ortega. Aceasta a purtat un outfit bizar: o rochie care este o combinație între o cămașă și un sacou. Deși mulți dintre noi am descoperit-o pe Jenna Ortega odată cu rolul Wednesday, tânăra în vârstă de 20 de ani era deja o actriță cunoscută la Hollywood. A fost descoperită pe un agent pe Facebook pe când avea numai 7 ani, iar acum apare și în noul Scream. A primit primul ei rol într-un film când avea unsprezece ani – a avut o scurtă apariție în Iron Man 3.

Înainte de Wednesday, Jenna Ortega a mai jucat în Jane the Virgin (versiunea mai tânără a lui Jane), Scream sau The Babysitter: Killer Queen. Serialul Stuck în the Middle de pe Disney este însă cel care a propulsat-o în showbiz.

Courtney Cox, care joacă alaturi de Jenna Ortega în Scream VI, a fost și ea prezentă la premiera din New York.

Sursa foto: GETTY IMAGES