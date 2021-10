Emma Răducanu, apariție de supermodel în Statele Unite. Jucătoarea de tenis, denumită următoarea “fashion icon” a Marii Britanii

Emma nu este doar o sportivă de top, ci și un personaj monden. A făcut deja senzație la cel mai important eveniment de fashion al anului, Met Gala , acolo unde a pășit pe covorul roșu alături de cele mai mari staruri ale planetei. Apoi s-a făcut remarcată la premiera noului James Bond, No Time To Die, unde a participat alături de Prințul William și Ducesa de Cambridge. În plus, a bifat deja o apariție în revista Vogue, ca un adevărat supermodel.

Acum Emma este mereu în centrul atenției, iar paparazzii sunt pe urmele ei.Tânăra a fost surprinsă ieșind dintr-un supermarket din Palm Springs, California, alături de câțiva prieteni. Emma Răducanu este combinația perfectă dintre o jucătoare de tenis și un fotomodel. Îmbrăcată cu hainele de antrenament, în pantaloni scurți albi și un tricou albastru navy, jucătoarea de tenis pare surprinsă de prezența paparazzilor.

Emma a oferit autografe în parcare, cu zâmbetul pe buze, și nu a refuzat nici selfie-uri cu fanii.

Aceasta a dezvăluit într-un interviu pentru Vogue că oamenii pe care dorește să îi impresioneze cel mai tare sunt părinții ei. “Sunt greu de mulțumit și au așteptări mari. Asta mă motivează cel mai tare atunci când joc”.

Emma Răducanu, următoarea fashion icon a Marii Britanii?

După numai două apariții pe covorul roșu, Emma Răducanu a impresionat cu stilul ei, iar presa britanică se întreabă dacă nu cumva ea va fi, în scurt timp, un adevărat fashion icon.

“Efectul Emma: cum câștigătoarea de Grand Slam Răducanu este pregătită să fie cel mai tare fashion influencer în UK”, a titrat publicația Standard Evening.

Emma a făcut furori într-o rochie Chanel la Met Gala, iar la premiera No Time To Die a impresionat într-o creație Dior.

Nici pe terenul de tenis nu este mai prejos. “Ținutele stilate sport ale Emmei Răducanu o fac o adevărată fashion icon pe terenul de tenis”, a titrat și Hello Magazine.

Daily Mail a comparat-o cu “Wonder Woman” datorită outfitului cu care a făcut senzație la US Open. “Efectul Emma! Fanii fashionului, înnebuniți după outfitul Nike roșu și albastru , asemănător cu al Femeii Fantastice”, au scris jurnaliștii de la Daily Mail, care au specificat că admiratorii Emmei au epuizat imediat stocurile de tricouri și fuste Nike din magazine.

Foto: Getty, Profimediaimages.ro