“Ești ravisantă! Orice apariție a ta dă clasă tuturor!” Adelina Pestrițu, look rafinat la o gală mondenă

Vedeta a ales pentru eveniment o superbă rochie neagră, lungă, mulată și cu spatele gol. S-a accesorozat cu o pălărie chic și a purtat o pereche de cercei special creați pentru ea în două ore, înaintea galei.

“Seria “Moda Bunelor Maniere” încă este premiată. Premiul nu este doar al meu pentru că voi, cei care mă urmăriți zi de zi faceți parte din viața mea și alături de voi am reușit!”, a scris recunoascatoare Adelina Pestrițu.

Cum era de așteptat, a primit o mulțime de complimente.

“Ești ravisanta! Orice apariție a ta dă clasă tuturor!”

“Eleganță și clasă! Plus ATITUDINE! Felicitări!”

“Extraordinară ținuta!”

“Doamne, ce prezență, ce ținută, ce frumusețe! Adelina ești superbă!”, i-au transmis fanele.

Totuși, Adelina a reușit să le supere cu câteva declarații înainte de eveniment, când a spus într-o postare de pe Instastory că i se pare lipsă totală de bun simț să faci retururi.

“Un lucru e sfânt și nu mă abat niciodată de la el pentru că mi se pare o lipsă totală de bun simț - să fac retururi. Am văzut și din poziția cealaltă, cum e să primești retururi și să blochezi afacerea din cauza asta. Am prietene cu business-uri care au o grămadă de comenzi, dar și o grămadă de retururi și mi se pare lipsă de bun simț pentru oamenii ăia care muncesc, care se dc la curier, pun pachetul și eu deodată să zic că nu mai am chef de el, la revedere. Nu fac treaba asta. Dacă am comandat produsul, cu siguranță găsesc să îl fac cadou dacă nu îmi place”, a spus Adelina.

Ulterior a venit cu explicatii:

Vedeta și-a sfătuit fanele să nu facă obsesii pentru brandurile de lux și le-a dezvăluit când și-a cumpărat prima geanta Chanel.

“La 31 de ani am avut primul meu Chanel. Nu există geantă pe lumea asta pe care să o adori și la a zecea purtare. Am cosiderat că este momentul la 31 de ani pentru o geantă atât de scumpă, pentru că e scumpă, mi-aș fi permit și până atunci, dar nu am vrut”, a spus Adelina.