Gillian Anderson a renunțat complet la sutiene: ”Nu-mi pasă dacă sânii mei ajung la buric”

Într-o sesiune de ”Întrebări și răspunsuri” cu fanii, pe Instagram, Gilliam a declarat: ”Nu mai port sutien. Nu mai vreau să port, nu mai pot să port”, atunci când a fost întrebată de ținuta ei în timpului carantinei.

”Îmi pare rău, dar nu-mi pasă dacă sânii mei ajug la buric. N-o să mai port niciodată sutien. Este prea al naibii de inconfortabil”.

Cât despre ținuta ideală, Anderson a adăugat că a purta ”în fiecare zi” pantaloni negri de trening și hanorac, dacă s-ar putea.

”Sunt prea leneșă pentru altceva”.

Foto: Instagram, Profimediaimages.ro