Heidi Klum, regina covorului roșu la premiera The Little Mermaid. Cum arată micuța sirenă în varianta 2023

Dacă la premiera Avatar – The Way of Water a atras toate privirile într-o rochie care părea făcută din apă, acum Heidi a purtat o rochie-fluture. Modelul a impresionat cu ținuta sa ca din povesti.

Foto: Heidi Klum la premiera Avatar 2

Mica prințesă în varianta 2023 nu mai este roșcată: rolul a fost preluat de superba actriță de culoare Halle Bailey, în vârstă de 23 de ani. Tânăra a fost inițial criticată pentru că a acceptat acest rol, însă acum fanii o laudă pentru prestația sa. Halle a arătat superb într-o rochie care a redat perfect strălucirea apei.

Și sora ei, Chloe Bailey, a fost prezentă la premieră într-o rochie galbenă cu decupaje sexy.

Actrița din sezonul 2 din Bridgerton, Simone Ashley, a fost superbă într-o rochie roz.

SURSA FOTO: GETTY IMAGES