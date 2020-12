Helena Christensen, ședință foto incendiară pentru Victoria’s Secret, la 51 de ani

În urmă cu 24 de ani, Helena Christensen debuta într-o prezentare de modă pentru vestita casă Victoria’s Secret. Costumele de baie ale anilor ’90 nu aveau frivoilitatea celor de azi, dar nu le lipsea farmecul care le făcea și pe bunici să arate la modă. Deși nu e încă bunică, daneza Helena Christensen demonstrează la cei 51 de ani ai săi că e încă în top și are tot ce-i trebuie pentru a întoarce capete pe stradă.

Helena Christensen a pozat din nou pentru Victoria’s Secret, în lenjeria intimă a anilor 2000, și nici nu se putea o combinație mai bună.

Ședința foto a fost una specială, impusă de pandemie, așa că a avut loc acasă la Helena.

„Ce se întâmplă, de fapt, acasă zilele acestea”, a scris fotomodelul pe Instagram în dreptul fotografiilor absolut fabuloase.

Vedete internaționale, precum Charlieze Theron, Julianne Moore și Kate Bosworth au comentat intens fotografiile.

„Ridicol!! Uită-te la tine, fată frumoasă!”, a exclamat Charlize Theron.

Kate Bosworth, actriță și model de 37 de ani, a replicat: „Haha, la tine acasă... eu sunt în pantaloni de trening”, a scris pe Instagram.

Cine e Helena Christensen

Helena Christensen a debutat în modeling din fragedă pruncie, iar în 1986 a câștigat concursul Miss Universe Danemarca. Un an mai târziu a fost desemnată Look of the Year în Danemarca.

Nu s-a măritat până acum, dar a avut trei relații de durată. Prima, cu muzicianul australian Michael Hutchence, în perioada 1991-1995. Între 1998 și 2003, Helena Christensen a fost cu actorul american Norman Reedus. În urma relației lor a rezultat un băiat, Mingus Lucien, care azi are 21 de ani.

Ultima ei relație de durată a fost cu muzicianul american Paul Banks, între 2008 și 2015.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Cum arătau vedetele PRO TV acum 25 de ani? - Trending Review cu Daragiu - episodul 49