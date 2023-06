Jennifer Lopez, îndrăgostită de un brand de pantofi românești. Diva latino, spectaculoasă în cele mai noi imagini

Îmbrăcată într-o superbă rochie roșie asimetrică, cu umerii goi, mulată pe talie și decorată cu franjuri, J Lo arată spectaculos. Diva latino și-a completat look-ul perfect cu o pereche de saldale Hardot, un brand deținut de două românce.

Dana Iuga și Alina Popa sunt două românce din Sibiu, care au pus bazele deja celebrului brand preferat de vedetele de la Hollywood. În afară de Jennifer Lopez, o mulțime de alte staruri poartă pantofi Hardot: Rita Ora, Demi Lovato, Ciara, Heidi Klum sau Nicole Scherzinger.

“Noi vindem foarte mult online în America. Aceasta este principala noastră piață și cumva este logic să mergem mai întâi acolo. Vindem destul de mult și în Elveția și Germania, dar cele mai multe cereri vin din America. Noi încă de când am început am taregetat America”, spune Alina Popa, cofondatoare și General Manager al Hardot Shoes, citată de revistabiz.ro.

Dana Iuga este cea care se ocupă de partea de design. “De cândne-am făcut atelierul, am renunțat să fac schițe. Niciodată schița nu are legătură cu produsul final, pentru că îl transform de cinci – șase ori până îl aduc la varianta care îmi place. Din cauza asta am avut probleme și cu fabricile, pentru că este foarte multă transformare”, spunea Dana Iuga în 2022 pentru aceeași sursă.