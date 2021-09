Kate Moss, pe același podium de modă cu fiica ei, Lila Moss, la Săptămâna Modei de la Milano

Lila Grace Moss Hack este fiica topmodelului din relația cu editorul de carte Jefferson Hack. Tânăra de 18 ani este copia fidelă a mamei sale și se pare că nu i-a moștenit doar trăsăturile fizice.

Lila Moss a apărut deja pe coperta Vogue și se numără printre modelele preferate ale marilor case de modă. La 17 ani, fiica lui Kate Moss a devenit imaginea unui parfum semnat Marc Jacobs.

Tânăra a defilat în weekend la Săptămâna Modei de la Milano pentru brandul Versace. Lila a împărțit podiumul cu mama ei, care arată spectaculos la 47 de ani.

Puștoaica a defilat în costum de baie, în timp ce mama ei a făcut furori cu o rochie neagră, extrem de mulată pe corp și decupată în jurul bustului.

Lila are același look ca al mamei sale și defilează cu aceeași atitudine încrezătoare. Cele două au mai defilat împreună la începutul anului la o prezentare de modă Fendi, din Paris.

De ce boală suferă fiica lui Kate Moss

Într-un interviu oferit vara trecută, Lila a povestit că a fost diagnosticată cu diabet. “Cred că nu sunt mulți cei care știu că am diabet. Nu e vizibil din exterior, deci nu-și pot da seama doar dacă se uită la mine. Am tipul 1”, a spus Lila potrivit The Kit.

Tânăra a vorbit și despre relația pe care o are cu mama ei, dar și despre cel mai important sfat pe care l-a primit în materie de frumusețe. “Mi-a zis să fiu tot timpul naturală, să nu exagerez cu nimic”. La rândul ei, Lila se laudă că a învățat-o pe mama ei să-și facă sprâncenele.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Share în bucate cu Alex Petricean – Ardei umpluți cu mușchiuleț de pui și chimen