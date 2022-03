Lady Gaga, atracția serii într-o rochie cu decupaje îndrăznețe la Critics Choice Awards. Cum s-au îmbrăcat vedetele

Gaga a atras toate privirile cu rochia sa, o creație a casei Gucci. Deși mulți au fost de părere că artista a bifat o apariție perfectă, cârcotașii i-au reproșat că decolteul "lăsat" i-a stricat look-ul.

Lady Gaga a pierdut trofeul la categoria “cea mai bună actriță într-un rol principal” pentru prestația sa din House of Gucci în favoarea Jessicai Chastain (The Eyes of Tammy Faye).

Selena Gomez a fost întruchiparea eleganței într-o superbă rochie roșie Louis Vuitton. Nominalizată la categoria “cea mai bună actriță într-un serial de comedie”, Selena a pierdut în fața lui Jean Smart ("Hacks").

Intră în GALERIA FOTO de mai jos să vezi ce ținute au purtat surorile Williams, Halle Berry sau Kristen Stewart.

Sursa foto: GETTY, PROFIMEDIA