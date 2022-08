Lecție de stil cu Olivia Newton-John. 10 ținute memorabile purtate de starul din "Grease" de-a lungul timpului

De-a lungul carierei sale îndelungate, interpreta australiancă de origine britanică s-a remarcat prin talentul muzical, ce i-a adus milioane de fani care i-au fredonat piese precum "Hopelessly Devoted to You", "I Honestly Love You" sau "Physical", activitățile sale umanitare extinse, precum și rolul interpretat în musicalul de succes "Grease" unde a jucat alături de John Travolta.

Pe lângă toate acestea, Newton-John și-a lașat amprenta în industrie și datorită stilului memorabil, ținutele purtate de-a lungul timpului impresionând prin nonconformism și atenția la detalii. De la rochiile evazate, vestele și fustele mini din anii '70 până la hainele sport cu detalii strălucitoare purtate în anii '80, aparițiile vedetei din "Two of a kind" pot servi drept sursă de inspirație și astăzi.

Iată 10 ținute memorabile purtate de Olivia Newton-John de-a lungul timpului:

Ținuta purtată de Olivia Newton-John la premiera "Grease" este în concordanță cu personalitatea lui Sandy, personajul din musical, înainte de a se transforma în fata rea, iar modelul rochiei este unul din care putem găsi inspirație și astăzi.

Olivia Newton în fața hotelului Savoy din Londra, în jurul anului 1970 într-o ținută care este la modă și astăzi.

O rochie colorată care este la modă și astăzi, perfectă pentru o seară de vară.

Găsește mai multă inspirație din stilul unic al Oliviei Newton-John în Galeria Foto de mai jos:

Sursă foto: Getty Images