Mara Ognean- 5 ținute perfecte pentru vacanță

”Când eram mică îmi ziceam mereu că nu mai vreau să plec în vacanțe cu părinții și că atunci când voi fi mare, voi merge doar cu prietenii. Acum, la 19 ani, vacanța alături de ai mei a fost cea mai așteptată dintre toate. După o scurtă vacanță la mare în România, m-am întors acasă în București și apoi am plecat cu familia către Budapesta, unde am stat două zile în care ne-am plimbat, am vizitat locuri noi și am descoperit oameni noi. Pentru cele 2 zile, am ales două ținute în stilul meu, care mi-au oferit confort, lejeritate și stil. Am remarcat că acestea se potriveau cu aerul orașului- prietenos și vibrant. În general, prefer hainele albastre, albe și negre, care, deși par simple, pun în evidență personalitatea celui care le poartă”, spune influencerul.

”După Budapesta, ne-am îndreptat spre Viena, trecând prin Parndorf, pentru o sesiune de shopping și pentru a vizita orașul, cu renumita stradă Mariahilferstrasse, care te îmbie cu ținutele cool din fiecare magazin. Din acest motiv am ales o ținută care îmi permitea să pot proba usor orice haina.

Ultima destinație a sejurului nostru pentru această vară a fost Croația. Este destinația perfectă pentru cei care iubesc marea,liniștea și mâncarea bună. A fost o vacanță minunată și abia aștept să călătoresc cu ai mei și să descoperim împreună locuri superbe!” , încheie Mara Ognean.

