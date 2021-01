Melania Trump a părăsit Casa Albă într-o ținută all black

Melania Trump a optat pentru o ținută all-black, care aduce aminte de Audrey Hepburn. Aceasta a ales o jachetă neagră, o fustă în aceeași culoare și a completat look-ul cu o pereche de ochelari de soare supradimensionați.

Considerată una dintre cele mai elegante Prime Doamne din istorie, Melania a mai avut două accesorii care i-au dat un aer stilat: o pereche de mănuși lungi și clasica geantă Birkin.

Culoare aleasă nu a trecut neobservată printre fanii din social media.

”Melania purtând negru în timp ce asistă la înmormântarea soțului ei LOL”, a scris un fan pe Twitter.

”Melania pleacă de la Casa Albă purtând negru de parcă ar merge la o înmormântare, în sfârșit, un outfit corect”.

”Melania are un look care aduce aminte de Audrey Hepburn... este all black.. este superbă, ca de obicei”, a scris altcineva.

Cu toate acestea, psihologii spun că negrul este văzut ca un simbol al prestigiului, al puterii și al inteligenței, drept urmare fiin perfect potrivit pentru plecarea Melaniei de la Casa Albă.

Foto: Getty

BEST OF 3 Întrebarea mesei rotunde, cu Alex Daragiu