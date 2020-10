Oana Roman a slăbit 12 kg și e mândră de cum stau hainele pe ea. „Zâmbește și bucură-te de viață!”

A slăbit 12 kilograme după ce a apelat la miracolele tehnologiei moderne de modelare corporală, iar acum jubilează. Oana Roman se simte perfect în noul ei corp, pe care l-a șlefuit în aceste luni de izolare și pandemie. Fiica lui Petre Roman pozează în ținute generoase pentru magazinul online de îmbrăcăminte pe care îl va lansa în curând.

„După ce am muncit pentru alții, am decis să am businessul meu. Un magazin online cu haine de calitate, de la rochițe, până la lenjerie modelatoare, de toate mărimile. Foarte des am fost întrebată pe Instagram sau Facebook de unde îmi cumpăr hainele, motiv pentru care am considerat să deschid acest magazin, dacă tot inspir doamnele cu ținutele mele”, a declarat Oana Roman pentru click.ro.

„Zâmbește! Bucură-te de viață”, a scris Oana Roman pe Instagram în dreptul acestei fotografii, în care poartă o bluză transparentă care îi pune în valoare bustul.

Vedeta a dezvăluit că e mândră de transformarea ei fizică, devenită posibilă datorită unor proceduri de modelare corporală neconvenționale. A slăbit circa 14 cm în șolduri și „vreo 10 cm” în talie, motiv pentru care poate încerca piese vestimentare pe care până acum le evita.

Fotografii: @oanaromanelisei

