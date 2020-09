(P) 7 recomandări de trandafiri criogenați ce pot reprezenta un cadou de nerefuzat

Însă, există unele ocazii în care simți că trebuie să dăruiești mai mult de atât. Pentru astfel de momente, îți recomandăm cu încredere trandafiri criogenati în diferite forme. Poți alege atât trandafiri singulari, cât și aranjamente deosebite în cutii. În continuare îți prezentăm câțiva dintre preferații noștri.

Cutie Acrilică 9 Trandafiri Criogenați Negri

Știm că poate la prima vedere nu ți se pare o alegere inspirată să oferi trandafiri negri, însă din când în când este bine să ieși din tipare. Acești trandafiri nu doar arată foarte bine, ci au și o simbolistică aparte: prevestesc un nou început, o renaștere chiar. Așa că îi poți dărui pentru a marca un nou capitol din viața unei persoane dragi sau pentru a sărbători faptul că a depășit un moment dificil.

Trandafir Criogenat Alb În Formă De Inimă *Ediție Limitată

Trandafirii albi au o frumusețe aproape ireală: sunt delicați, puri și potriviți pentru a fi dăruiți oricui. Cel mai bine poți oferi un astfel de trandafir la nașterea unui copil sau la botezul acestuia, din motive evidente. De asemenea, se potrivește perfect și pentru începutul unei relații, când iubirea este încă tânără.

Trandafir Criogenat Roșu Inimă

Trandafirul roșu este considerat ,,floarea supremă” a dragostei, așa că dacă vrei să îți surprinzi persoana iubită, știi ce să alegi. Pentru ca un astfel de cadou să fie cu totul deosebit, trandafirul este în formă de inimă. Ce poate fi mai romantic de atât?

Cutie 9 Trandafiri Criogenați Albaștri

Nimeni nu poate rezista frumuseții acestui aranjament floral deosebit, format din nouă trandafiri criogenați albaștri. Deoarece trandafiri albaștri nu există în mod natural (abia în anul 2004 s-au obținut primele astfel de flori cu ajutorul biotehnologiei) sunt considerați simbolul speranței în ceea ce privește situațiile imposibile. Dacă vrei să încurajezi pe cineva, alege cu încredere acești trandafiri și cu siguranță îi vor acorda impulsul de care are nevoie. În plus, albastrul este culoarea ce are puterea de a calma.

Aranjament 3 Trandafiri Criogenați Roz

Trandafirii roz sunt delicați și au mai multe semnificații. În primul rând, sunt simbolul optimismului, iar apoi pot fi considerați una dintre florile căsniciei. Poți dărui acest aranjament superb atât persoanei iubite, dar și unui copil, la naștere. Având în vedere că o astfel de floare rezistă zeci de ani, reprezintă cadoul perfect.

Trandafir Criogenat Galben Mare

Uită ceea ce știai despre trandafirii galbeni și despre florile galbene în general. Acestea nu semnifică gelozia, așa că le poți dărui cu încredere. Un astfel de trandafir este simbolul perfect al bucuriei, al veseliei, așa că oferă-l cu ocazia unei întâmplări deosebite.

Endless Yellow Love

Pentru ocaziile speciale, alături de persoana iubită, îți recomandăm acest aranjament floral impresionant. Îl poți dărui cu ocazia unei aniversări de exemplu.

În încheiere, sperăm că ți-au plăcut toate recomandările noastre și că o vei alege pe cea care ți se potrivește cel mai bine!