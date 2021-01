(P) Inspirațe: 4 ținute care denotă eleganță și rafinament

Pentru început, îți spunem ce poți face pentru a adăuga un plus de stil vestimentației tale și îți propunem 5 ținute care denotă eleganță și rafinament.

Ținuta elegantă pentru birou

Stilul office este, deseori, perceput drept unul anost și rigid. Ce-i drept, ținutele clasic, compuse dintr-o cămașă albă și pantaloni negri nu sunt tocmai un exemplu de creativitate. Însă, cu puțină inspirație poți obține un look elegant adecvat mediului business. Pentru început, achiziționează un set de cămăși în culori neutre , însă stai departe de modelele convenționale. În magazine poți găsi o mulțime de cămăși deosebite, cum sunt cele cu jabou, cu umeri proeminenți, cu platcă sau cu pliuri, care se asortează cu fuste creion sau cu pantaloni la dungă. Cu ajutorul acestora poți crea ținute perfecte pentru birou, care debordează eleganță la fiecare pas!

Look elegant de cocktail

Petrecerile de tip cocktail reprezintă un trend relativ recent, așadar nu trebuie să te simți vinovată dacă nu știi ce anume să porți atunci când ești invitată la un astfel de eveniment.

Prin urmare, îți spunem un secret: la un cocktail party celebra little black dress este un pariu sigur. Nu vei da greș purtând-o și, în plus, în funcție de accesorizare, o vei putea purta ulterior și cu alte ocazii. Alege o lungime midi, cu mâneci și cu umerii goi, o rochie pe care ai putea s-o porți la fel de bine la un botez sau la o cină cu pretenții. În picioare alege pantofi stiletto sau sandale simple, cu barete subțiri.

Un outfit de zi plin de rafinament

Dacă vrei să fii elegantă chiar și atunci când nu participi la evenimente semnificative, îți propunem să încerci un outfit de zi plin de rafinament. Alătură perechii tale preferate de jeanși o maletă și un sacou cambrat. Poți miza pe modelele de sacouri cu epoleți sau cu umeri bufanți. Adoptă o coafură tip coadă de cal la baza gâtului, alege o pereche de cercei rotunzi mari, iar pentru partea inferioară a corpului optează pentru cizme înalte sau pentru botine stil socks.

Apariția elegantă la un eveniment special

Evenimentele speciale impun ținute pe măsură, de aceea dacă ai fost invitată la o petrecere cu ștaif, asigură-te că ai o apariție demnă de Covorul Roșu. Cel mai simplu mod de a obține un look spectaculos este să alegi rochia potrivită. Un model sirenă este, cel mai probabil, item-ul care ți se va potrivi indiferent de siluetă. Dacă ai șoldurile pline o astfel de rochie îți va pune în evidență acest atu, iar dacă, din contră, ai un trup silfid poți alege o rochie sirenă cu aplicații în zona șoldurilor, creând iluzia unei siluete clepsidră.

O apariție elegantă se bazează pe alegerea unor piese vestimentare deosebite, dar potrivite pentru fiecare ocazie.

Sursa foto: imgur.com