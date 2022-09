(P) Superputerile unei rochii de mireasă

Toate sunt frumoase, dar rochia de mireasa tip printesa este, cu siguranta, unul dintre cele mai „apetisante” modele pe care le-ai putea alege pentru nunta ta. Denumirea spune totul despre look-ul pe care o asemenea rochie il imprima unei femei, reprezentand practic un superb cadru, din materiale foarte elegante si delicate, de la care trupul ei va imprumuta forma senzuala, adaptata perfect conturului natural.

La Princess Brides iti oferim rochii care iti urmeaza liniile trupului ascultatoare, fuste vaporoase cu aplicatii scanteietoare, amintind tuturor ca esti nu doar lumina ochilor lui, ci, in acea zi speciala, a oricui, dovezi delicate ca rochiile de mireasa au fost create pentru ca femeile sa fie admirate.

Dar cum reusesc acestea sa scoata la iveala tot ce are o femeie mai special, latura pe care, poate, nici ea nu si-o cunoaste? Iata cateva indicii!

Superfluiditatea

Rochiile de mireasa sunt, in general, foarte generoase cu formele femeii, deoarece daca despre El se spune ca trebuie sa fie doar putin mai frumos decat... ma rog, Ea este centrul Pamantului in acea zi, cea mai speciala din viata ei, iar daca nu iese totul perfect, sa il fereasca (caci el va fi de vina) cel de sus (vecinul de deasupra, adica, unde se va adaposti) de furia, durerea, lacrimile ei. O rochie de mireasa tip printesa duce atasamentul fata de formele naturale fluide ale femeii si mai departe, luand perfect toate curbele, imbratisand toate contururile, de sus, de la bustul frumos evidentiat, pana jos, surprinzand eleganta piciorului delicat sau ascunzand-o sub o fusta ampla, ca o surpriza. Tot pentru el, cum sunt toate, si lacrimile, si furia, dar si senzualitatea, si caldura, si iubirea.

Super-îndrăzneala

Exista, desigur, si rochii de mireasa mai cuminti, dar acelea nu se joaca la fel cu privirea admirativa, cu imaginatia lui si a celorlalti in timp ce trag cu coada ochiului. In schimb, unei rochii de mireasa tip printesa, mai ales, nu ii este jena sa se faleasca in lumina reflectoarelor cu atuurile tale, chiar si cu cele pe care, poate, tu te-ai zgarci in mod normal sa le impartasesti cu toate lumea. Acestui model ii place sa faca parada cu tine. Iti evidentiaza bustul, se desparte provocator in jurul sanilor, lasand o despicatura pentru priviri admirative si imaginatiei sa alunece cat iti permite tie pudoarea. Dar nu se limiteaza la decolteu. Iti lasa spatele dezgolit, la fel si umerii, tinand rochia pe tine abia intr-o bretea sau nu, ca si cum aproape ar cadea. Apoi, iti imbratiseaza mijlocul, parca un pic prea strans, iar soldurile le evidentiaza ca si cum ar vrea sa-ti modeleze trupul in forma unei clepsidre, pentru a transmite mesajul ca s-a scurs timpul pentru copilarii si a sosit timpul sa devii femeie. Bine, nu toate rochiile de mireasa sunt asa, doar cele pe care… chiar ti-ar placea sa le porti.

Super-dragălășenia

Senzualitatea este o arta, iar o femeie o poarta cu naturalete, avand avantajul de a se naste cu o inclinatie spre a fi gratioasa. Cui nu-i place o mireasa? Dar o printesa? O rochie de mireasa pentru o printesa creeaza un look de papusa, absolut adorabil, dar cu ceva provocator in ea, pe care, cu siguranta, multi si-ar dori sa o poata colectiona. O asemenea rochie ii da purtatoarei un aspect delicat, gingas, de femeie fragila, care trebuie protejata, dar e doar o iluzie, puterea pe care o emana fiind intentionata si cu buna stiinta directionata spre el.

Modificarea percepției

Datorita designului, o rochie de mireasa, in general, si una tip printesa, in special, modifica perceptia asupra proportiilor trupului, subtiind si alungind corpul femeii. Un atelier de rochii cu experienta o va ajuta sa obtina acest efect de silueta ideala, cu toate asezate la locul lor perfect, fara nici un defect. In plus, acest articol vestimentar ii modifica si mersul, pentru ca o rochie de mireasa trebuie afisata intr-un anume fel, emanand o anume suavitate, iar cele stranse pe picior nici nu pot fi purtate altfel, imprimand o miscare mai subtila, mai lina. Rochia miresei intareste imaginea unei fapturi nu doar gingase, asa cum orice femeie este in sufletul ei, ci si foarte fragila, care trebuie protejata, insa asta este doar o iluzie, asumata si unanim acceptata de el si de ei, in cea mai importanta zi din viata unei femei.