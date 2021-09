(P) Top 5 modele de pantofi comozi pentru vară

Perechile de incaltari te ajuta sa accesorizezi orice tinuta, indiferent daca porti rochie, pantaloni scurti sau fuste. Iata care sunt modelele de pantofi comozi pentru sezonul estival, din randurile de mai jos!

Slapi

Slapii sunt incaltari ideale pentru vara, care iti garanteaza confortul indiferent de timpul pe care-l petreci in picioare. Din fericire, slapii nu se poarta doar la plaja, ci pot fi integrati in tinute de zi, atata timp cat alegi modele potrivite, din piele. Iata cateva sugestii de outfituri in care poti integra slapii:

Alaturi de rochii lungi si lejere, de vara. Poarta rochia cu slapi din piele si o geanta din paie si esti gata pentru o plimbare prin oras. Daca nu iti plac rochiile, opteaza pentru o fusta plisata si o camasa oversized, care arata excelent cu o pereche de slapi moderni.

Alaturi de pantaloni scurti si un top lejer, pentru o tinuta corecta pentru vara.

Alaturi de salopete din denim sau din in, pe care le poti accesoriza cu bijuterii delicate, ochelari de soare si esarfe.

Adidasi sau tenisi

Din gama de incaltari potrivite pentru vara fac parte si pantofii sport. Poti alege tenisi sau adidasi comozi si versatili, pe care ii poti include in tinutele casual, sport sau chiar elegante.

Poarta pantofii sport in tinute moderne, alaturi de o pereche de jeansi clasici si un tricou, pentru un outfit sport-casual fara cusur. Daca vrei sa iesi in evidenta, alege pantofi sport in nuante intense de rosu, oranj sau albastru. Pentru look-uri minimaliste, pantofii negri, albi si nude nu trebuie sa-ti lipseasca din garderoba.

Totodata, poti opta si pentru o pereche de pantofi sport cu talpa inalta, care arata perfect cu rochiile tip camasa. Mai mult, iti ofera confort si cativa centimetri in inaltime, fara prea mari eforturi. Pantofii sport se potrivesc cu orice, nu doar cu jeansi si camasa. Poarta-i alaturi de pantaloni scurti, cu salopete, fuste si treninguri. Vei fi chic si te vei simti comod pe tot parcursul zilei.

Balerini

Pe lista perechilor comode de incaltari pentru vara se inscriu si balerinii, accesorii clasice, care nu se demodeaza. Include in colectia de pantofi cel putin o pereche de balerini clasici sau colorati. Fiindca vorbim despre sezonul cald, nu ezita sa porti balerini in nuante indraznete, pe care sa-i incluzi in tinute indraznete. De pilda, balerinii rosii, verzi sau albastri sunt solutii ideale, pe care ii poti purta cu fuste, pantaloni sau rochii.

Nu uita nici de balerinii cu imprimeu animal sau floral, care arata excelent cu piesele vestimentare albe sau negre.

Sandale cu platforma

Vrei sa fii inalta fara sa-ti risti confortul picioarelor? Inlocuieste clasicii pantofi cu toc cu sandale cu platforma, potrivite pentru vara.

Cele mai populare modele sunt sandalele cu platforma si toc gros, care se poarta atat in tinute elegante, cat si in cele casual. Le poti purta cu pantaloni si tricou sau alaturi de rochii mulate, care sa-ti puna in evidenta silueta.

Espadrile

Nu trebuie sa eviti nici espadrilele, incaltari minunate pentru anotimpul cald! Aceste modele sunt la fel de versatile si se potrivesc cu orice, de la jeansi si rochii, pana la fuste si salopete.

Espadrilele se incalta rapid atunci cand te grabesti sa iesi din asa, asa ca nu trebuie sa le ratezi. Populari pentru vara sunt si sabotii, care se integreaza in numeroase stiluri vestimentare.

Gasesti incaltaminte Liu Jo originala, fie ca esti in cautare de tenisi, sandale, saboti sau papuci, pe care sa le asortezi cu tinutele preferate. Care este incaltamintea ta ideala pentru vara?

Sursa foto: pexels.com