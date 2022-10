(P) Victoria's Secrets lansează o campanie menită să inspire femeile din întreaga lume

Inspirația și poveștile autentice împărtășite de-a lungul timpului fac parte din devotamentul brand-ului de a evolua, de a asculta și de a reafirma faptul că frumusețea a fost întotdeauna definită în mod diferit de fiecare dintre noi. Campania apelează la experiențe personale și abordează importanța recunoașterii faptului că femeile nu pot fi definite de nimeni.

Campania Undefinable a fost fotografiată și regizată de Harley Weir în parteneriat cu LOOK Creative Agency și stilizată de Camilla Nickerson și le prezintă pe partenerele VS Collective -Adut Akech, Bella Hadid, Eileen Gu, Hailey Bieber și Valentina Sampaio -, precum și femei care depășesc granițele în viața de zi de zi - Bethann Hardison, Brittney Spencer, Femita Ayanbeku și Rose Namajunas.

În plus, Victoria’s Secret invită toate femeile să participe în această campanie, folosindu-și vocea pentru a împărtăși poveștile despre ceea ce le face #Undefinable.

„Clienții Victoria’s Secret se află în centrul a tot ceea ce facem acum și în viitor, folosindu-ne de platformele noastre pentru a sărbători individualitatea și diversitatea, fiind principalul susținător al femeilor la nivel mondial. Toate persoanele implicate în campanie reprezintă o transpunere unică a feminității, fiecare dintre ele fiind onestă și plină de sens.” - spune Amy Hauk, CEO Victoria’s Secret și PINK.

„Undefinable onorează elemente care fac ca fiecare femeie să fie specială și ne amintește tuturor de valoarea acestora în societate. Este atât de impresionant să faci parte dintr-o campanie alături de femei atât de puternice și mândre de individualitatea lor. Sunt încântată să colaborez cu Victoria’s Secret pentru a împărtăși un mesaj atât de important tuturor femeilor, încurajându-le în același timp să-și transpună poveștile unice și puternice.” - spune Paloma Elsesser.

„Sunt mândră să fac parte dintr-o campanie pentru o companie care redefinește imaginea clasică a frumuseții, făcând glamour-ul și confortul accesibile și incluzive pentru toate tipurile de corp. Există atât de multă putere în a prelua controlul asupra identității tale, iar Undefinable întruchipează tocmai asta. Femeile din această campanie sunt o adevărată reprezentare a iubirii față de tine și abia aștept să împărtășesc acest sentiment cu lumea.” - spune Brittney Spencer.

Undefinable va fi prezentată în locația emblematică Victoria's Secret, pe 5th Avenue, la etajul 3, unde o experiență captivantă este pregătită pentru orice vizitator. În plus, campania va fi vizibilă și în orașele mari din întreaga lume - New York și Los Angeles, de exemplu -, sub forma unor creații digitale spectaculoase, panouri urbane și canale online, inclusiv Instagram, Twitter, Facebook, TikTok și Youtube.

Despre Victoria's Secrets

Victoria’s Secret este cel mai mare retailer de specialitate pentru articole intime din lume, care oferă o gamă largă de colecții moderne, inspirate de modă, inclusiv sutiene, chiloți, lenjerie casual și articole sportive, precum și parfumuri de prestigiu și produse de îngrijire corporală. Cu aproape 1.400 de magazine în întreaga lume și o forță de muncă predominant feminină de peste 30.000 de persoane, Victoria’s Secret se mândrește cu cea mai mare echipă de experți specializați. Victoria’s Secret se angajează să inspire femeile din întreaga lume cu produse și experiențe care le susțin, creând în același timp relații pe tot parcursul vieții și susținând schimbări pozitive.