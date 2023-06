Paolina Russo este câștigătoarea primului Zalando Visionary Award, oferit în parteneriat cu Copenhagen Fashion Week

Juriul a fost impresionat de abordarea brandului când vine vorba de rețeaua sa de producție colaborativă. Paolina Russo își consideră furnizorii parteneri creativi: vizitând producătorii și lucrând alături de aceștia direct în fabrică, designerii pot învăța din procesele și experiența furnizorilor și crea articole care schimbă percepția asupra a ceea ce înseamnă tricotaje în mod tradițional. În plus, brandul a demonstrat o atenție deosebită acordată impactului asupra mediului, prin folosirea de resurse etice și fibre naturale de unică folosință, și prin parteneriatul cu producători certificați.

Paolina Russo spune: „Ne bucurăm foarte mult să primim Zalando Visionary Award. Faptul că ne-am ridicat la înălțimea standardelor unui astfel de premiu ne aduce mai aproape de obiectivul nostru: modernizarea și regândirea tehnicilor și metodelor tradiționale prin inovare și produse de modă responsabile. Odată cu acest premiu suntem încurajați să construim un brand sustenabil și sărbătorim o metodă de lucru alternativă, ce nu contribuie la problemele industriei fashion. Abia așteptăm să prezentăm prima colecție pe podium și să ne împărtășim creațiile cu o platformă și un public mai numeroase.”

Câștigătorul Zalando Visionary Award a fost ales de un juriu internațional format din lideri de opinie, reprezentați Zalando și comisia evenimentului Copenhagen Fashion Week, printre care Dio Kurazawa, Brand advisor; Herbert Hofmann, Creative and Buying Director al Highsnobiety; Leah Abbott, Fashion Stylist; Lena-Sophie Röper, Director of Designer and Luxury al Zalando și Cecilie Thorsmark, CEO Copenhagen Fashion Week.

Paolina Russo va primi un premiu de 50.000 de euro și își va prezenta colecția în cadrul Copenhagen Fashion Week în august 2023, fiind parte a programului oficial al evenimentului. Zalando va oferi susținere financiară pentru producția prezentării și va face posibilă aducerea viziunii Paolinei Russo pe podium, evidențiind angajamentul brandului de a crea o colecție pentru viitor.

Lena Sophie Röper, Director of Designer & Luxury al Zalando: „Suntem încântați să o avem pe Paolina Russo drept primă câștigătoare a Zalando Visionary Award. Printre participanți s-au numărat numeroși designeri cu adevărat inovatori, iar Paolina Russo s-a remarcat prin măiestria sa uimitoare și prin dedicarea de a crea colecții care îmbină modelele artizanale tradiționale cu o estetică futuristă, sub forma unei selecții de modele și forme pline de viață. Aștept cu nerăbdare să văd colecția pe podiumul Copenhagen Fashion Week în august.”

Herbert Hofmann, VP Creative and Buying Highsnobiety: „Suntem bucuroși să vedem că Paolina Russo are o relație puternică cu partenerii săi creativi, acest lucru fiind extrem de important pentru a determina furnizorii să ofere produse inovatoare, realizate prin procese responsabile. Creațiile Paolinei Russo sunt pline de inspirație nu numai prin utilizarea materialelor, formelor și culorilor, ci și prin dedicarea sa de a crea articole de îmbrăcăminte care contribuie la viitorul modei. A fost o plăcere să fac parte din juriu și abia aștept să văd cum va evolua brandul Paolina Russo.”

DESPRE ZALANDO

Zalando (https://corporate.zalando.com) este una dintre principalele platforme de fashion și lifestyle online din Europa. Fondată la Berlin în 2008, compania oferă o gamă largă de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii și beauty, celor peste 51 de milioane de clienți activi din 25 de țări. Selecția de branduri internaționale include atât nume cunoscute la nivel global, cât și mărci locale. Zalando este o platformă integrată, ce oferă inspirație, inovație și interacțiune când vine vorba de domeniul fashion. Suntem totodată o companie de top axată pe tehnologie, așadar ne străduim să oferim soluții digitale pentru fiecare aspect al procesului și pentru toți cei implicați: de la clienți, la parteneri, la colaboratorii importanți ce fac parte din povestea Zalando. Ne dorim să fim un punct de referință în fashion, dar și o platformă sustenabilă, cu impact net pozitiv asupra oamenilor și planetei.

DESPRE ZALANDO VISIONARY AWARD

Premiul Zalando Visionary Award este o variantă nouă și îmbunătățită a Zalando Sustainability Award. Acesta își propune să recunoască creatorii viitorului și să le permită designerilor să își prezinte nu doar realizările ce țin de sustenabilitate, ci și implicarea când vine vorba de creativitate, inovație și impact social pozitiv, sprijinindu-i să facă schimbări semnificative în industria modei. Premiul Zalando Visionary Award se bazează pe trei piloni: creativitate și design, impact social și inovație. Pentru a fi eligibili pentru premiu, candidații trebuie să demonstreze felul în care aduc o schimbare în unul sau mai mulți dintre pilonii premiului, și că îndeplinesc cerințele de sustenabilitate ale Copenhagen Fashion Week. Câștigătorul Zalando Visionary Award este ales de un juriu internațional format din lideri de opinie din industrie, reprezentanți ai Zalando și comitetului evenimentului Copenhagen Fashion Week. Câștigătorul este parte al programului oficial Copenhagen Fashion Week și primește un premiu de 50.000 de euro, precum și sprijin financiar pentru producția prezentării.

DESPRE PAOLINA RUSSO

Paolina Russo este un brand londonez fondat în 2021 de Paolina Russo și Lucile Guilmard. Brandul este o combinație între educația primită în suburbiile Canadei de către Russo și referințele folclorice franceze ale lui Guilmard. Amintirile echipelor sportive din tinerețe și proiectele artistice DIY se regăsesc în hainele avangardiste ale brandului. După obținerea licenței și masteratului la Central Saint Martins, primirea premiului L'Oréal Creative Young Talent Award și colaborarea cu Adidas pentru mai multe proiecte, Russo și Guilmard s-au remarcat prin atenția acordată detaliilor, sustenabilității și inovației în dezvoltarea textilelor. Îmbinând experiența lui Russo în tricotaje cu metodele contemporane de croială ale lui Guilmard, alături de pasiunea pentru măiestrie, brandul Paolina Russo evocă îndrăzneala jucăușă a adolescenței.

DESPRE COPENHAGEN FASHION WEEK

Copenhagen Fashion Week este cea mai mare săptămână a modei din regiunea nordică și se desfășoară de două ori pe an, în ianuarie/februarie și august. Considerată a cincea săptămână a modei ca mărime, Copenhagen Fashion Week reunește presă internațională de top, cumpărători și lideri din industrie din rețeaua sa globală, în cadrul a patru zile de prezentări și evenimente, alături de cele două expoziții comerciale CIFF și Revolver. Sustenabilitatea este punctul central al Copenhagen Fashion Week, care își propune să ia măsuri semnificative pentru a inspira și încuraja industria să facă pași către o schimbare pozitivă și responsabilă. În ianuarie 2020, Copenhagen Fashion Week a dezvăluit un plan ambițios de acțiune pentru sustenabilitate pe trei ani, prezentând un sistem inovator de cerințe minime pe care brandurile trebuie să le respecte pentru a lua parte la programul oficial începând cu 2023. Planul de acțiune este revizuit și prezentat la fiecare trei ani, poziționând CPHFW ca principală săptămână a modei când vine vorba de sustenabilitate.

MEMBRII JURIULUI ZALANDO VISIONARY AWARD SS24:

Lena Sophie Röper - Director of Designer & Luxury at Zalando

Cecilie Thorsmark - CEO Copenhagen Fashion Week

Dio Kurazawa - Sustainability and Brand Advisor

Herbert Hofmann - VP Creative & Buying at Highsnobiety

Leah Abbott - Fashion Stylist