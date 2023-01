Rita Ora, într-o ținută total transparentă pe scenă. Ce au văzut fanii din primele rânduri

Cântăreața britanică a ales să-și pună formele tonifiate în valoare purtând o rochie din latex, mulată, prin care s-a văzut tot. În loc de sutien, Rita Ora a avut stickere în formă de steluțe lipite pe sâni.

Artista și-a completat look-ul incendiar cu o pereche de cizme argintii.

Rita Ora își promovează intens cel mai recent single - You Only Love Me, pentru care a lansat și un videoclip.

Fanii au observat pe mâna vedetei un inel cu un diamant uriaș, după ce, recent, aceasta a confirmat că s-a căsătorit cu Taika Waititi.

La 32 de ani, Rita Ora este în cea mai bună formă fizică din viața ei. Cântăreața este extrem de preocupată de aspectul fizic și petrece ore în șir în sala de fitness.

În ultimul an, corpul Ritei a suferit o transformare remarcabilă, iar vedeta vrea că toată lumea să vadă lucrul acesta. Outfiturile ei sunt din ce în ce mai sumare, atât în viață de zi cu zi, dar mai ales pe covorul roșu. La cele mai recente apariții în public, artista a venit practic în lenjerie intimă.