Spectacol de culori la prezentarea de modă Dolce&Gabbana. Monica Bellucci, printre invitații de seamă

@villabardini, with its monumental garden and its panorama of Florence, hosted the Alta Moda fashion show. The double organza and tulle corset dress features hand-painted images of Florence. The intarsia looks featuring motifs of the city’s most famous views include an embroidered coat, skirt and kaftan, composed of materials such as satin, Lurex brocade moiré faille, sequins and crystals. Received in concession following the inheritance of antiquarian Stefano Bardini, @FondazioneCRfirenze restored the marvellous space filled with statues and artistic and architectonic artifacts, rich with history and beauty. Watch the full show on IGTV. #VillaBardini #FondazioneCRfirenze #DGLovesTuscany #Pittimmagine #DGAltaModa #MadeInItaly @Pittimmagine @Cittadifirenzeufficiale

Petrecerea s-a încheiat cu focuri de artificii și dansuri. Bineînțeles, de această dată, nu s-a mai ținut cont de distanțaSursă foto: Instagram kitty.spencer, villabardini