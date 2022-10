Stilul vestimentar al lui Theo Rose. Artista impresionează cu outfiturile ei sexy și cool

Theo Rose își adaptează excelent stilul în funcție de evenimentele la care participă. Arată la fel de bine în ținute casual, de gală sau sexy.

Cel mai adesea, artista îmbină stilul sexy cu cel elegant. Dacă pe scenă și la ședințele foto alege ținute mai excentrice și provocatoare, pe covorul roșu, de exemplu, mizează pe eleganță.

Deși fanii o laudă cel mai adesea pentru alegerile ei vestiomentare, artista a fost criticată pentru rochia aleasă de curând pentru Romanian Music Awards. “Aruncă rochia și stilistul cu care lucrezi în mod normal”, i-au scris fanii. Cel mai probabil a deranjat accesorizarea rochiei cu o… șapcă.

Theo Rose alege cel mai adesea ținute care să îi pună silueta în valoare. Cântăreața a dezvăluit că a început să lucreze la sală pentru un corp cât mai frumos.

”Am început să nu mai mizez pe genă. Nu mă duc de nebună la sală. Am început să văd una alta pe corpul meu. Atunci când eșți mai corpolentă și ai niște celulită, e justificat, că sunt niște kilograme în plus. Dar când eșți slabă și se vede celulita pe tine, atunci trebuie să îți faci probleme. Dacă ți se pleșcăie pielea, nu poți să dai din mână că îți atârnă pielea, atunci iar e o problemă. Nu am vrut să ajung în stadiul ăla”, a spus Theo pentru ego.ro.

