(P) Unde purtăm rochii elegante scurte?

Poti experimenta cu diferite modele, culori, imprimeuri, ba chiar si atunci cand vine vorba de lungime, astfel incat tinutele alese sa se potriveasca de minune cu ocazia la care participi, momentul zilei si desigur, sa indeplineasca toate exigentele cand vine vorba de confort.

Cand vine vorba de rochiile scurte exista o serie de controverse care apar atat in mediul online, cat si in cel fizic. Unele doamne se feresc sa poarte astfel de rochii in viata de zi cu zi, considerandu-le mai potrivite pentru tinere sau persoanele care merg in club. Altora le este pur si simplu teama ca vor lasa la vedere mult prea mult si ca ar putea fi catalogate gresit. Din toate aceste lucruri putem deduce un adevar important si anume ca circula foarte multe mituri despre astfel de rochii elegante scurte, pe care orice femeie ar trebui sa le stie.

Mituri despre rochiile scurte

• Rochiile scurte se adreseaza domnisoarelor tinere si necasatorite

Se spune ca, prin purtarea unei rochii scurte, doamnele isi doresc sa devina mai atractive pentru sexul opus, lucru care este adevarat intr-o mare masura. Insa, vara de exemplu, multe femei se simt mai bine si mai comode cu o rochie scurta care nu se invaluie in jurul picioarelor si care nu ofera un disconfort in deplasare. Ca prin urmare, daca o femeie poarta rochii elegante scurte, nu inseamna ca dispune de un partener, ca e necasatorita sau ca-si doreste sa atraga unul. In plus, prin rochii scurte nu se inteleg doar rochii a caror lungime nu trece de posterior, ci si rochii care pot ajunge pana la nivelul genunchilor, rochii asimetrice (scurte in fata si lungi in spate) etc.

• Rochiile scurte nu se poarta dupa 30+

Din nou, putem afirma ca nu varsta este cea care trebuie sa dicteze stilul rochiei, ci atitudinea cu care o porti. Aceste rochii scurte sunt de fapt extrem de versatile, chiar daca nu oricine le poate observa adevaratul potential. La JojoFashion se regasesc astfel de rochii moderne pentru orice ocazie, dar si pentru toate varstele, portofoliul de modele fiind unul amplu, la fel ca si cel cu marimi.

• Rochiile scurte nu sunt adecvate doamnelor si domnisoarelor cu forme

Nimic mai fals de atat! In 2022 exista o varietate de rochii elegante scurte concepute in mod special chiar si pentru doamnele voluptoase. Doar pentru simplu fapt ca nu ai o silueta 90-60-90, asta nu inseamna ca e gresit sa porti o rochie scurta. Daca e sa vorbim de o rochie mulata, aceasta va putea cu succes sa evidentieze silueta, oferindu-ti un aspect demn de covorul rosu. Dar pentru ca nu toate doamnele si domnisoarele cu forme sunt increzatoare in ceea ce priveste alegerea unei astfel de rochii, JojoFashion ofera si rochii A-line sau rochii clos care sa complimenteze orice silueta.

Unde purtam rochii scurte?

Iata-ne la momentul mult asteptat unde-ti vom propune cateva ocazii la care sa te poti face apreciate cu ajutorul unei rochii elegante scurte.

De exemplu, o astfel de rochie este mai mult decat ideala pentru birou. Poti miza pe un model de rochie cu un decolteu discret si o lungime pana la genunchi, astfel incat sa fii eleganta si serioasa in acelasi timp.

Nu vei da gres nici cu o rochie scurta din dantela pe care s-o porti la o cina speciala, un eveniment precum un botez sau o nunta.

De asemenea, o rochie simpla ti-ar putea pune corpul in evidenta si te va ajuta sa atragi o sumedenie de complimente zilnic, in timp ce una in nuante indraznete sau din materiale stralucitoare a fi potrivita pentru distractia din club/petrecere cu prietenii.