Zendaya, imposibil de egalat pe covorul roșu. Actrița, apariție divină la SAG Awards

I se spune “regina covorului roșu” și pe bună dreptate. Zendaya a bifat încă o apariție perfectă la cea mai recentă ediție SAG Awards. Elegantă, grațioasă, cu o coafură retro și bijuterii spectaculoase, actrița în vârstă de 26 de ani a fost desemnată “cel mai bine îmbrăcată vedetă” a serii.

După o pauză mai lungă de la evenimente mondene, Zendaya și-a făcut apariția la două ceremonii, impresionând de fiecare dată cu alegerile ei vestimentare.

Tot la cateoria “cel mai bine îmbrăcate” de la SAG Awards a fost plasată și Jessica Chastain, una din câștigătoarele serii. Actrița a impresionat într-o rochie roz Zuhair Murad.

Admirate au fost și actrițele din The White Lotus, Aubrey Plaza și Meghann Fahey, dar și superba Ana de Armas.

Michelle Yeoh a fost marea câștigătoare a serii pentru prestația ei din filmul Everything Everywhere All At Once, pe care îl puteți vedea pe voyo.ro.

Vezi mai multe imagini de la SAG Awards în GALERIA FOTO de mai jos!

SURSA FOTO: GETTY IMAGES