Antonia, ședință foto la piscină cu „fotograful” Alex Velea. Ce au sesizat internauții

Velea a pozat-o pe Antonia la piscină, apoi s-a mirat ce bine i-au ieșit pozele. Soțul cântăreței au surprins-o în ipostaze demne de calendar, iar admiratorii ei s-au întrecut în complimente.

„Ar trebui să primești titlul de Cea mai frumoasă femeie din lume”; Fă-mă, Doamne, flamingo să zic că am câștigat la bingo”; „Vara mea e ca tine: fierbinte”, au fost câteva dintre comentarii.

Alex Velea, care i-a făcut fotografiile, a exclamat un „Pfff”, de parcă atunci o vedea pe Antonia pentru prima dată în costum de baie.

Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos!

Recent, Antonia s-a afișat fără machiaj pe rețelele sociale, dezvăluindu-și frumusețea naturală. Deși a născut de trei ori, cântăreața are o talie de invidiat.

Ea a mărturisit că se menține la forma dorită datorită alimentației atente și sportului intens. Dar și genetica joacă un rol, mai spune Antonia.

„Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini”, a spus Antonia pentru VIVA.

Fofografii: @antonia

