Black Friday 2020 a început la Esteto.ro. Cele mai mari reduceri la cosmetice și produse de îngrijire

Produsele de beauty și de îngrijire corporală au fost la mare căutare în ultimele luni, în ciuda pandemiei, ne spune Octavian Jomir, managerul Esteto.ro. Antreprenorul estimează că tendința se va păstra și de Black Friday 2020, „cel mai mare Black Friday de până acum”. Magazinul online a dat startul reducerilor și a stabilit deja câteva recorduri.

„Am dat deja startul reducerilor de Black Friday, avem peste 15.000 de oferte active pe site. Avem și un record, cea mai mare comandă înregistrată fiind de 177 de produse în valoare peste 9.000 lei”, dezvăluie Octavian Jomir.

Black Friday 2020: Creștere de peste 200% în perioada stării de urgență

În ciuda așteptărilor, cosmeticele și produsele de înfrumusețare au fost foarte căutate în perioada pandemiei. Marea surpriză s-a înregistrat în timpul stării de urgență, instituită în România ca urmare a răspândirii Covid-19. Românii n-au căutat doar spirt, dezinfectanți și drojdie, ci și cosmetice.

„Categoria beauty este una dintre categoriile care au avut foarte mult de câștigat în această perioadă. Esteto.ro a avut o creștere de peste 200% în perioada stării de urgență și, per total, cred că vom încheia acest an cu o creștere de peste 60% a vânzărilor. Închiderea saloanelor de înfrumusețare și a centrelor comerciale în perioada stării de urgență a adus în online un număr mare de clienți noi. Comenzile au crescut pentru produsele de îngrijire (vopsea de păr, produse pentru epilat, ustensile, etc.). Sunt însă și categorii care au scăzut, cum ar fi parfumurile, machiajul”.

Ce așteptări ai pentru Black Friday 2020? Electronicele și electrocasnicele vor domina și în acest an vânzările?

„Cred că va fi cel mai mare Black Friday de până acum. Contextul epidemiologic actual este unul favorizant pentru comerțul online, creșterea vânzărilor înregistrată în ultimele luni, cred, se va reflecta și în cadrul evenimentului Black Friday. Cred că provocarea va fi una ce ține de logistică, presiunea mare va fi pe depozite și curieri. Cu siguranță, produsele din categoria IT&C-ul vor fi vedetele acestui an, în special dispozitivele mobile (laptopuri, tablete, telefoane), dar mai mult că sigur vor crește mult și celelalte două nișe: beauty și home&deco.”

Fotografii: Shutterstock/YouTube 2Performant