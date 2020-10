Brigitte Pastramă, o nouă intervenție estetică la nivelul feței. ”Am urmat sfatul surorii mele, Cristina”

Am urmat sfatul surorii mele Cristina, lasandu ma pe mainile de aur a dr Jugoslava Muncan, care a ales o procedura simpla si de lunga durata pentru a mi contura fata, ascuti barbia, si corecta denivelarile pielii, aceasta procedura are ca si rezultat final obtinut intr o saptamana, ascutirea formei fetei, dar si intinderea pielii, dand un aspect juvenil si de lifting facial. Multumesc doamnei doctor @jugoslavamuncan ❤️????????❤️

