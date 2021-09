Chrissy Teigen și-a scos, pe cale chirurgicală, grăsimea bucală. Cum arată acum vedeta

În trecut, vedeta a fost foarte deschisă când a venit vorba de procedurile estetice, anul trecut renunțând la implanturile mamare.

Într-o postare pe Instagram, aceasta a dezvăluit cum arată după ce și-a scos grăsimea bucală.

Grăsimea bucală este o masă de grăsime care pornește de la urechi până sub pomeți și poate varia, ca mărime, de la persoană la persoană.

Chrissy Teigen takes to Instagram to reveal she’s had Buccal Fat Removal done by Dr Jason Diamond. pic.twitter.com/aJNoPrYdzf