Industria înfrumuseţării din România, reinventată printr-un nou concept: beauty all inclusive

Brandurile au decis să rişte totul şi să se reinventeze, iar după ce iniţial a debutat ca un studio de înfrumuseţare din nordul capitalei, ulterior patronii au decis ca în perioada limitării activităţii sale să investească în propriul business, pornind de la resursa cea mai importantă pentru clienţii săi: timpul.

„Timpul este cu siguranţă cea mai importantă resursă a clienţilor noştri, în functie de care am şi dezvoltat acest nou concept de beauty all inclusive. Suntem la ora actuală singurul brand din ţară, care le oferă clienţilor săi soluţii complete de înfrumuseţare, într-o singură locaţie. De la un simplu coafat, la proceduri estetice minim invazive şi chiar chirurgie estetică, echipa noastră de specialişti este pregătită să ofere oricui o schimbare completă de look, exact aşa cum vedem de cele mai multe ori în filmele de la Hollywoood”, a declarat Irina Gherghilescu, manager de dezvoltare în cadrul Encore Health & Beauty Clinic.

Echipa de specialişti include în momentul de faţă nume sonore din domeniul medical, în frunte cu doctorul Sorin Palamari, care alături de doctorul George Ciolacoff, sunt împreună responsabili de toate procedurile de chirurgie estetică din cadrul clinicii. Pentru partea de chirurgie generală procedurile vor fi executate şi coordonate cu minuţiozitate şi dedicare de doctor Simona Matei. Nu în ultimul rând, doctorul Eugen Macota, specialist în medicină internă şi nutriţie şi doctorul Stegărescu Sorin – acupunctură, homeopatie şi traumatologie, vor completa cu profesionalism gama de servicii.