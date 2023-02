Interviu cu Elena Copăceanu, specialist în dermopigmentarea sprâncenelor: „Simplitatea este trendul care nu moare”

Acum, Elena pregătește un eveniment special dedicat pasionatelor din acest domeniu, Masterpiece Conference, în perioada 24-25 februarie 2023, la Intercontinental Athénéé Palace Hotel Bucharest, cea mai cunoscută conferință despre machiaj semipermanent și beauty din România și vine să ne spună și care este trendul principal anul acesta, în materie de frumusețe.

Elena Copăceanu este master trainer recunoscut la nivel internațional, pentru rezultatele excepționale și pentru revoluționarea domeniului dermopigmentării.

Unde te-ai perfecționat în acest domeniu?

În toate țările. Am participant la tot felul de cursuri din domeniu în țări precum Mexic, America, Grecia, Spania, Italia etc. Dar pot să spun că sunt o persoană autodidactă și am descoperit foarte multe lucruri și tehnici intuitiv, în cei 16 ani de carieră în domeniul frumuseții.

Cu ce te diferențiezi față de ceilalți profesioniști din domeniu?

Eu creez sprâncene în funcție de fizionomia persoanei respective. În general, se merge mult pe un anumit tipar de sprâncene, fără să se țină cont de proporțiile feței. Ar trebui ca toți specialiștii să încurajeze mai mult naturalețea, să promoveze expresivitatea, luminozitatea și frumusețea individuală și să nu accepte șabloanele. Sprâncenele ar trebui să ne înfrumusețeze și să ne îndulcească fața!

Care e cea mai grea parte în jobul tău de specialist în dermopigmentarea sprâncenelor?

Cel mai greu pe partea de dermopigmentare este desenul sprâncenelor. Să creezi forma potrivită! Tehnica în sine se poate învăța, dar să dai forma potrivită sprâncenelor, asta este adevărata provocare, pentru că ține foarte mult de simțul estetic.

Anul acesta ai gândit un eveniment în acest domeniu. Ce ne poți spune despre Masterpiece Conference? Cui i se adresează?

Este primul eveniment de acest fel pe care îl fac, este un eveniment de amploare adresat celor care vor să se perfecționeze și să treacă la un alt nivel. Am organizat multe cursuri de specializare mai mici, însă acesta este cu totul special și sper să fie primul din multe altele care vor urma.

Așa că în perioada 24-25 februarie 2023, le aștept pe cursante la Intercontinental Athénéé Palace Hotel Bucharest, să le împărtășesc alături de alți profesioniști precum: Ana Maria Mărgineanu, Alina Delcaru, Veronica Petras, Florina Istrate, Cristina Delcaru, Verica Blasko, Cornelia Copăceau, Anna Spiewak, Alex Karkhi, Diana Bîlici, Crina Popescu și Ioana Predoiu) din tainele acestui domeniu. Există public, există cliente pentru toată lumea! Și consider că suntem mai puternice atâta timp cât formăm o echipă. Suntem mai bune împreună decât separat!

Care sunt cele mai importante trenduri de frumusețe anul acesta?

Trenduri în machiaj permanent nu există! Și, dacă ne raportăm la exemple internaționale, simplitatea este trendul care nu moare! Toată lumea le admiră pe Jennifer Lopez sau pe Kate Middleton, naturalețea și alegerile pe care le fac în aparițiile lor publice. Așadar, și eu promovez simplitatea și naturalețea.

S-a întâmplat să ai și cereri mai atipice din partea clientelor?

Da, chiar de curând am avut o clientă care locuiește în Miami. Și-a dorit atât de mult să-i stilizez sprâncenele că mi-a cumparat bilet de avion și m-a invitat acasă la ea în America pentru câteva zile. Nu ne cunoșteam, iar faptul că a făcut acest efort a însemnat mult pentru mine, ca profesionist.