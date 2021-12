O vedetă pe Instagram explică cum poți să ”slăbești” în poze în câteva secunde

Instagramul este plin de influenceri și modele care își etalează corpurile perfect tonifiate în poze artistice, mulți dintre fani rămânând cu impresia că asemenea trupuri sunt imposibil de dobândit.

Natasha Sandhu, care susține sănătatea mintală, a postat pe Instagram realitatea din spatele pozelor perfecte.

Aceasta susține că lumina și alegerea unghiului potrivit o ajută să apară ”mai slabă”.

Bruneta postează de obicei imagini în lenjerie intimă pentru cei aproape 500.000 de urmăritori.

Astfel, într-o postare recentă, Natasha a arătat cât de diferit poate fi corpul ei în fotografii dacă folosește lumina bună și un unghi care o flatează.

”Mi-a fost greu să postez această comparație, pentru că toată viața am avut norocul să nu am celulită. Acum am și trebuie să mă obișnuiesc cu asta și să accept. Știu că vine cu vârsta și că în ultima vreme nu m-am abținut de la junk food și mâncare comandată. Dar asta nu înseamnă că o să fac o obsesie din asta, că trebuie să mă înfometez, că trebuie să petrec ore întregi la sala de fitness, la naiba, nu!”.

Natasha și-a îndemnat urmăritorii: ”Hai să ne iubim trupurile din orice unghi”.

Foto: Instagram